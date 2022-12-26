Otokar’a İtalya’dan 148 adet otobüs siparişi

Otokar'ın iştiraki Otokar Europe, 2021 ve 2022 yıllarında Consip S.P.A (İtalya Merkezi Satınalma Ofisi) ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamında toplamda değeri 34,2 milyon euro olan otobüs siparişi aldı.

Otokar'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplamda 148 adetten oluşan sipariş iki kalemde verildi.

İlkinde Autolinee Toscane SPA firmasından yaklaşık 12,6 milyon euro bedelli 28 adet 9,2 metre Vectio UH Dizel ile 30 adet 10,8 metre Kent LF CNG siparişi geldi.

İkinci siparişte ise Regione Puglia Dipartimento Mobilita (Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi) ile yaklaşık 21,6 milyon EUR bedelli 90 adet 10,8 metre Kent LF CNG sipariş anlaşması yapıldı.

Açıklamaya göre, teslimatların 2023 yılı ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2024 yılı ilk yarısı içinde tamamlanması planlanıyor.