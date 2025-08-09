Otokar'dan 1059 adetlik dev zırhlı araç ihracatı

Türkiye’de üretilecek ilk 278 araç için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanırken, Romanya’da kurulmakta olan üretim tesisinde de çalışmalar hız kazandı.

İlk teslimatlar kasım ayında tamamlanacak

Kasım 2024’te imzalanan sözleşme kapsamında, ilk etapta 278 araç Sakarya’daki Otokar tesislerinde üretilecek. Ekonomist'in haberine göre Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, bu araçların teslimatının eylül ve ekim aylarında yoğunlaşacağını, kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Şu ana kadar yaklaşık 170 aracın üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Romanya’daki üretim tesisi açılışa hazırlanıyor

Sözleşme uyarınca, kalan araçların Romanya’da kurulacak tesiste üretilmesi planlanıyor. Özüner, lazer kesim, gövde kaynağı, montaj gibi üretim hatlarının yer alacağı fabrikanın fiziki yatırımlarının ağustos ayı itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığını aktardı. Tesisin açılışının eylül sonu veya ekim başında yapılması hedefleniyor.

Tesiste sadece üretim değil, teknoloji geliştirme de olacak

Proje kapsamında yalnızca üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve donanım geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor. 10 farklı varyantta üretilecek araçlardan bazı donanımların Romanya’da geliştirileceği ve test edileceği açıklandı. Özüner, bu projenin sadece üretim değil, teknoloji açısından da şirket açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği içinde üretim faaliyeti başlıyor

Otokar, Romanya’daki fabrika ile Avrupa Birliği içinde üretim yapan savunma sanayii firmaları arasına katılıyor. Özüner, Romanya'da hem Otokar’a ait bir şirketin hem de bir ortak girişimin kurulduğunu ve Avrupa’daki askeri projelere erişim için bu adımın kritik olduğunu vurguladı.

Romanya'daki üretim gelecek projelere kapı aralıyor

Romanya’da konuşulan yeni askeri ihtiyaçlara da dikkat çeken Özüner, özellikle piyade muharebe aracı gibi projelerin gündemde olduğunu, Otokar’ın TULPAR modeliyle bu alanda çözümler sunmaya hazır olduğunu belirtti. Mevcut tesis sayesinde yeni taleplere daha hızlı cevap verebileceklerini ifade etti.

Yeni pazarlarda rekabet gücü artacak

Özüner, Otokar’ın Estonya ve Ukrayna gibi ülkelerde daha önce gerçekleştirdiği teslimatlara atıfta bulunarak, Romanya projesiyle birlikte Avrupa’daki rekabet güçlerinin arttığını söyledi. Yeni üretim tesisinin, Avrupa Birliği projelerinde yer alabilmek adına önemli bir fırsat sunduğunu ve şirketin uzun vadeli planlarında merkezi bir rol oynayacağını dile getirdi.