Otokar’dan 1,47 milyar dolarlık zırhlı araç ihracat sözleşmesi

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Otokar, tekerlekli zırhlı araçların ihracatına yönelik 1 milyar 472 milyon dolar bedelli yeni bir sözleşmeye imza attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sözleşme, çeşitli tiplerde tekerlekli zırhlı araçların tedarikinin yanı sıra bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini de kapsıyor.

Sözleşme resmi onayların ardından yürürlüğe girecek

Sözleşme, gerekli resmi makam onaylarının alınmasının ardından teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve avans ödemesinin yapılmasıyla yürürlüğe girecek.

Otokar, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ve tahsil edeceği avansın teminatı olarak müşteriye toplam 441,62 milyon dolar tutarında teminat mektubu sağlayacak.

Teslimatlar 2027’de başlayacak

Sözleşme kapsamındaki araçların teslimatına 2027’den itibaren başlanması planlanıyor.

Araç teslimatlarının partiler halinde gerçekleştirilerek 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Sözleşme ise toplam 7 yıl boyunca yürürlükte kalacak.