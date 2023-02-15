Otokar'dan 54 milyon dolarlık yeni bir ihracat sözleşmesi

Otokar, yaklaşık 54 milyon dolar bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçlara ilişkin yedek parça, eğitim, bakım ve entegre lojistik destek hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 54 Milyon USD bedelli, yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözkonusu sözleşme kapsamındaki teslimatların bu yılın ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2023 sonuna kadar kadar tamamlanması planlanmaktadır."