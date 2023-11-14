Otokar'dan Balıkesir'e 55 adet Centro teslimatı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Centro mikrobüsün teslimatlarına devam ediyor. Belediyeler ve halk otobüsleri kooperatifleri için özel olarak geliştirilen Centro’nun son teslimat adresi Balıkesir oldu.

Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından alınan 55 adet Centro mikrobüs Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle teslim edildi. Geçen sene hizmete başlayan 25 adet aracın ardından Balıkesir toplum ulaşımında kullanılan Otokar Centro sayısı 80’e ulaştı.

"Büyük bir dönüşüme imza attık"

Balıkesirlilerin daha konforlu ulaşım hizmeti alabilmeleri için önemli yatırımların hayata geçtiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüme imza attık. Bandırma’da yeni 55 aracımızla birlikte ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Hizmete giren araçların Bandırmalılara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

“Otokar’ın tercih edilmesinden mutluluk duyduk”

Otokar'ın kullanıcı ihtiyaçlarına özel olarak tasarlayıp ürettiği otobüslerinin Türkiye dahil 60 ülkede milyonlarca yolcuyu güvenle taşıdığını belirten Otokar Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı ise şunları kaydetti: "Sadece araç değil, ulaşım sisteminde hayata geçirilen bu önemli dönüşüm çalışmasında Otokar’ın tercih edilmesinden mutluluk duyduk. 60 yıllık deneyimimizle geliştirdiğimiz Centro mikrobüs, tasarımı, yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi, üst seviye emniyet ve konforu ile toplu ulaşımda yeni bir dönem başlattı. Geçtiğimiz sene hizmete başlayan 25 adet aracın ardından bugün teslim ettiğimiz 55 adet araç ile Balıkesir’de toplum ulaşımda kullanılan Otokar Centro sayısı 80’e ulaştı. Mikrobüslerimiz ile Balıkesirlilere hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”