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Otokar'ın dev satın almasına Romanya'dan onay

Otokar, Romanya merkezli Automecanica S.A. şirketinin paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından resmi onay verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Otokar'ın dev satın almasına Romanya'dan onay
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Otokar, Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiğini bildirdi.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 29 Nisan 2026 tarihli açıklama ile kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya doğrudan yabancı yatırım otoritesi tarafından izin verildiği bildirilmiştir. İşlemin kapanışına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

Süreç ocak ayında başladı

 

Ocak ayında başlatılan sürecin ardından, Automecanica SA şirketinin sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon Euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşme imzaları 29 Nisan 2026 tarihinde atılmıştı.

Otokar, bu adımlarla birlikte Avrupa Birliği içindeki askeri üretim altyapısını kurmuş olacak.

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi kazanarak bu kapsamında Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlamış, 270'ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya'da göreve başlamıştı.