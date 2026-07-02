Otokar'ın Romanya'daki davası şirket lehine sonuçlandı
Otokar, Romanya'daki zırhlı araç ihalesine ilişkin davada temyiz mahkemesinin şirket lehine karar verdiğini duyurdu.
Otokar, Romanya'da devam eden zırhlı araç ihalesine ilişkin hukuki süreçte temyiz mahkemesinin şirket lehine karar verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Mahkeme, C.N. Romtehnica S.A. tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddederek ilk derece mahkemesinin kararını onadı.
Dava, Romanya'daki 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç alım ihalesi kapsamında C.N. Romtehnica S.A.'nın Otokar'dan talep ettiği 230 milyon 217 bin 479 Rumen leyi tutarındaki ödeme talebine ilişkin süreci kapsıyor.
Otokar, 16 Mart 2026 tarihli açıklamasında, Romanya mahkemesinin söz konusu ödeme talebinin dava kesin olarak sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.
İlk derece mahkemesinin kararının ardından C.N. Romtehnica S.A. kararı temyize taşımıştı.