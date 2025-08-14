Otomol’un yeni Audi yetkili servisi Antalya Kepez’de açıldı

Toplam 4500 m² kapalı alanı ve 8 metrelik tavan yüksekliğiyle dikkat çeken Otomol Kepez Tesisi, liftli ve liftsiz toplam 10 adet Audi çalışma alanı, ferah yapısı ve ileri teknoloji ekipmanlarıyla bölgenin en kapsamlı servislerinden biri olmayı hedefliyor.

Eğitimli ve sertifikalı teknik kadro

Tüm teknik ekibi, Doğuş Otomotiv tarafından verilen eğitimlerle sertifikalandırılmış olup, en güncel donanımlarıyla Antalya’daki müşterilerin beklentilerini eksiksiz karşılamak üzere

hazır durumdadır.

Hızlı çözüm ve güvenilir hizmet

Otomol, yıllara dayanan tecrübesini ve teknik uzmanlığını Antalya’daki yeni tesisinde müşterileriyle buluşturuyor. Gelişmiş diagnostik cihazlar ve yetkin kadrosuyla, tüm bakım ve onarım işlemleri Audi standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, Antalya’daki yeni yatırımla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’daki yeni tesisimizle, Otomol’un yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışını Akdeniz’e taşıyoruz. İstanbul Merter ve İzmir Alsancak’tan sonra Otomol bünyesindeki 3. Audi Yetkili Servisi olarak hizmete başlayan Kepez tesisimizde, güven, hız ve kalite odaklı yaklaşımımızla Audi sahiplerinin tüm beklentilerini eksiksiz karşılamayı amaçlıyoruz."