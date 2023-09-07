Otomotiv, ağustos ayı ihracatında rekor kırdı

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan endüstri, yüzde 14,8 pay ile Türkiye ihracatında da yine ilk sırada yer aldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, fabrika bakımları ve yıllık izinlere rağmen bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatına imza attıklarına söylerken, “Geçen ay binek otomobillerde yüzde 50, Otobüs-Minibüs-Midibüs ve Çekiciler ihracatında da yüksek artışlar kaydettik. Ülkeler bazında ise Almanya’ya yüzde 22, Fransa’ya yüzde 41, Birleşik Krallık’a yüzde 29 artış oldu. Ocak-ağustos döneminde ise ihracatımız geçen seneye göre yüzde 17 artışla 22 milyar 802 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü şerefine yakışacak bir performans sergilemeyi hedeflediğimiz 2023 yılında, 34 milyar dolarlık tarihi rekora doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Binek otomobillerde yüzde 50 artış

Ağustosta en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 1 milyar 184 milyon dolar olurken, binek otomobiller de %50 artışla 943 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 265 milyon dolar ve çekiciler de %23 artışla 131 milyon dolar ihracata imza attı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da %38 artarak 183 milyon dolar oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %7 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na %40, Romanya’ya %56, Fransa’ya %17 ve Birleşik Krallık’a %41 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %50, Birleşik Krallık’a %147, İtalya’ya %37, Almanya’ya %105 ve Polonya’ya %76 ihracat artışı yaşandı.

Ağustosta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 22 artışla 394 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa’ya da yüzde 41 gibi yüksek bir oranla 354 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık’a yüzde 29 artışla 262 milyon dolar ihracat oldu.