Otomotiv devi 50 yeni robot aldı, bin kişiyi işten çıkardı

General Motors, ABD'nin Michagen eyaletinde bulunan Factory Zero fabrikasında 50 adet yeni robotu üretim hattına dahil etti. Ancak bu durum işgücünün azaltılmasına yol açtı. Şirket 1.000 işçiyi işten çıkardı. İşçi sendikaları karara tepki gösterirken, şirket ise robotların çalışanların yerine değil, üretim süreçlerini desteklemek için kullanıldığını savunuyor.

Robotlar ne iş yapıyor?

Michigan'daki Factory Zero tesisinde üretim hattına yerleştirilen "işbirlikçi robotlar" (cobot), araç gövde parçalarının montajında görev yapıyor. Şirket, bu teknolojinin iş güvenliğini artıracağını ve üretimi daha verimli hâle getireceğini belirtirken, sendikalar bunun gerçekte istihdam kaybına yol açtığını öne sürüyor.

Sendikalardan sert tepki

Fabrikadaki çalışanları temsil eden Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), robotların devreye alınmasının ardından iş gücünün azaltıldığını savunuyor. Sendika temsilcileri, binlerce kişinin işsiz kalmasının ardından üretim hattına onlarca robot yerleştirilmesinin çalışanlar arasında büyük rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

Talep düşünce strateji değişti

GM'nin son dönemde elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle üretim planlarında değişikliğe gittiği belirtiliyor. Şirket daha önce de Factory Zero tesisinde üretimi geçici olarak durdurmuş ve yüzlerce çalışanı izne çıkarmıştı.

İş gücü nasıl etkilenecek?

GM'de yaşanan gelişme, yapay zekâ ve otomasyonun çalışma hayatına etkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Türkiye'de yer alan habere göre uzmanlar, özellikle otomotiv ve üretim sektörlerinde robot kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını, buna karşılık yeni iş modelleri ve mesleklerin de ortaya çıkacağını belirtiyor.