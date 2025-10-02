Otomotiv devi ekonomik krizi aşamadı: 7 fabrikasını kapatacak

Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Nissan, yeniden yapılanmaya gidiyor. Tasarruf tedbirleri almayı planlayan Japon şirket, batarya teminindeki aksaklıklar ve Çinli markların fiyat baskısı nedeniyle üretim stratejisini yeniden şekillendiriyor.

Şirket ilerleyen süreçte Çin merkezli üretime ağırlık verecek. Şirketin geleceği, yeni nesil elektrikli araç stratejisi ve batarya tedarikinde atacağı adımlara bağlı olacak.

Üretimi yüzde 50 azaltma kararı

Yeniden yapılanma kapsamında Nissan, şu anki üretimini yüzde 50 oranında düşürecek. Bu kapsamda Japon dev, 7 fabrikasını kapatmayı ve 20 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.

Batarya krizi üretime damga vurdu

Nissan'ın simge modeli LEAF, batarya tedarikindeki kriz nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşadı. Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde yarı kapasiteyle üretildi. Bu kesinti, markanın elektrikli araç stratejisinde kritik bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

Otomotiv devleri Çin'e yöneldi

Toyota’nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global üretici de son dönemde maliyetleri dengelemek amacıyla Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.