Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durduruyor: KAP'a bildirildi

Otomotiv yan sanayisinin önemli üreticilerinden Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa'daki fabrikasında planlı üretim duruşuna gidileceğini açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, üretime geçici olarak ara verileceğini duyururken, uygulamanın yıllık izin programı ile periyodik bakım ve yenileme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

KAP'a yapılan bildirime göre, Bursa'daki Bosch Fren Sistemleri fabrikasında üretim faaliyetleri 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen durdurulacak.

Planlı bakım nedeniyle üretim geçici olarak duracak

Şirket, üretime ara verilmesinin her yıl uygulanan planlı yıllık izin dönemi ile tesis genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında alındığını bildirdi.

İki haftalık süreç boyunca fabrika çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, üretim tesisinde kapsamlı bakım ve teknik yenileme çalışmaları yapılacak.

Şirket, bu uygulamanın operasyonların daha verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen planlı bir süreç olduğunu belirtti.

Bosch Fren Sistemleri'nin KAP açıklamasına göre, bakım ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından üretim bantları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek.

KAP'ta duyuruldu

Şirket ayrıca, planlı üretim duruşunun tedarik zinciri veya operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmasının beklenmediğini vurguladı.

21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, üretime verilen aranın tamamen planlı bakım çalışmaları ve yıllık izin programı kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, fabrikanın faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda yeniden başlayacağı ifade edildi., Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.