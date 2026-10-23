Otomotiv devi Volvo'dan tasarruf hamlesi: İşten çıkarmalar yolda

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Otomotiv sektöründeki dev markalarda işten çıkarma furyası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alman otomotiv devi BMW'nin gönüllü ayrılık programında bazı çalışanlara 650 bin euronun üzerinde kıdem tazminatı teklif edildiği belidirilmişti.

Son olarak İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, maliyetlerini azaltmak amacıyla dünya genelinde 2 bin 500 kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, iş gücü azaltımının danışmanlık sözleşmelerinin sonlandırılması, doğal personel ayrılmaları ve hedefli gönüllü işten ayrılma programları yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

İşten çıkarmalardan en fazla İsveç'in etkilenmesi beklenirken, ülkede 2 bin pozisyonun risk altında olduğu bildirildi.

Volvo Cars'ın İsveç dışında Belçika, ABD ve Çin'de fabrikaları bulunurken, Slovakya'da yeni bir tesisin inşası sürüyor.