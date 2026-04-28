Otomotiv devinden sürpriz geri dönüş: Nissan yıllık tahminlerini karlılığa odakladı

Şubat ayında 60 milyar yen faaliyet zararı beklediğini duyuran şirket, maliyet disiplini ve ABD’deki yasal düzenleme değişikliklerinin etkisiyle yılı 50 milyar yen operasyonel karla kapatmayı öngördüğünü açıkladı.

Yeniden yapılanma planı meyvelerini veriyor

Nissan’ın bu keskin dönüşü, ‘Re:Nissan’ olarak adlandırılan kapsamlı yeniden yapılanma stratejisinin beklentilerden daha hızlı sonuç verdiğini gösteriyor. Şirket yönetimi, küresel üretim ağını optimize etme ve sabit giderleri düşürme hedeflerinde planlananın önüne geçildiğini teyit etti. Özellikle operasyonel verimlilik artışı ve hammadde maliyetlerindeki dengelenme, şirketin bilançosundaki negatif baskıyı kırarak faaliyet bazında karlı bölgeye geçilmesini sağladı.

ABD düzenlemeleri ve döviz kuru desteği

Tahminlerdeki bu iyileşmenin arkasında operasyonel başarıların yanı sıra dışsal faktörler de önemli bir rol oynadı. ABD’deki emisyon düzenlemeleriyle ilgili tek seferlik olumlu muhasebe etkileri, Nissan’ın bilançosuna milyarlarca yenlik bir katkı sundu. Bununla birlikte, Japon yeninin dolar karşısındaki seyri, ihracat kanalından gelen karlılığı destekleyerek revizyonun finansal temelini güçlendirdi.

Küresel daralma ve gelecek riskleri

Karlılık tahminindeki bu pozitif değişime rağmen, Nissan’ın küresel satış hacminde yüzde 4,2’lik bir gerileme yaşanması, madalyonun diğer yüzünü temsil ediyor. Özellikle Çin ve ABD gibi ana pazarlarda devam eden rekabet baskısı, yıllık net gelir beklentilerindeki kaybın devam etmesine neden oluyor. Her ne kadar operasyonel bazda kara geçilmiş olsa da, şirketin 550 milyar yen civarında bir net zarar açıklayacak olması, yapısal dönüşümün henüz tam anlamıyla tamamlanmadığına işaret ediyor.