Otomotiv sektörünün öncüsü yeni ürünleriyle yine Vaden oldu!

Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarlarından biri olan Automechanika İstanbul 2026, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli oyuncularını bir araya getirdi, Ağır vasıta yedek parça sektörünün güçlü markalarından Konya merkezli Vaden Otomotiv de Hall 3 B125 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı.

Automechanika İstanbul’da yoğun ilgi gören Vaden Otomotiv, fuarda gerçekleştirdiği uluslararası bağlantılarla ihracat hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor. Firma, fuarda özellikle sektörde önemli bir dönüşüm oluşturması beklenen, lokomotif ürün grubu olan kompresör sistemlerinde geliştirdiği performans, dayanıklılık ve verimlilik odaklı yeni nesil teknolojileri tanıttı.

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, Automechanika İstanbul’un dünya otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, fuarda yalnızca üretim güçlerini değil, mühendislik vizyonlarını da sergilediklerini söyledi. Tamamen şirket mühendisleri tarafından geliştirilen onlarca yeni ürünü ilk kez fuarda tanıttıklarını ifade eden Acar, özellikle kompresör grubunda geliştirilen yeni nesil ürünlerin sektörde ciddi fark oluşturacağına inandıklarını kaydetti.

Üretim ve teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Acar, “Konya’dan dünyaya yüksek teknoloji ihraç eden bir marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Yeni ürünlerimizle birlikte küresel pazardaki etkinliğimizi daha da artıracağız” diyerek bu yılda İSO 500 ve TİM listelerinde yine rekor tazelemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.