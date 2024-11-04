Otomotiv siber güvenlik girişimi Newky, Kayacan Ventures’den yatırım aldı

Kayacan Holding bünyesinde, yapay zeka tabanlı yatırımları hedefleyerek girişim portföyünü büyüten Kayacan Ventures, Newky ile startup listesine bir yenisini daha ekledi. Otomotiv siber güvenliği alanında yapay zeka destekli yazılımlar ile araçlara yönelik siber saldırıları engelleyen Newky, aldığı yatırım ile küresel çapta projelerini geliştirme ve teknolojilerini büyütme fırsatı bulacak. Birçok disiplinden mühendisleriyle ülkenin yerli siber güvenlik çözümleri alanında geliştirdiği projelerle öne çıkan Newky, araç üreticileri, filo şirketleri ve bireyler için geliştirilen ürün yelpazeleriyle mobiliteyi daha güvenli hale getirecek.

Yerli girişim birçok ödüle layık görüldü

Otomotiv siber güvenliği alanında faaliyet gösteren Newky, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. 2022 yılında EIT Urban Mobility tarafından düzenlenen City Raptor yarışmasında ve 2023'te Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin Otomotivin Geleceği Tasarımı yarışmasında birincilik elde eden Newky, bu yıl Sigorta Fuarı’nda “Parlayan Yıldız” ödülüne layık görüldü ve Teknofest Adana ISIF’24 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Gümüş Madalya kazandı. İspanya’da düzenlenen MUBIL Mobility Awards’da ise 15 ülkeden 56 girişim arasından sıyrılarak ilk altı finalistten biri olarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Temmuz ayında imzaladığı distribütörlük anlaşmalarıyla altı ülkeye erişen Newky, anlaşmalar sonrasında ülke temsilcilerini ofisinde ağırlayarak lansman etkinliğini gerçekleştirdi. Bu başarılarla Newky, küresel pazarda müşteri portföyünü genişletme yolunda önemli adımlar atmış oldu.

Alanımızda ilk 3 şirketten biri olmayı hedefliyoruz

Newky’nin Kayacan Ventures tarafından aldığı yatırım sonrası açıklamalarda bulunan Newky CEO’su Çetin Kosifoğlu, ‘’Amacımız araç üreticileri, filo şirketleri ve bireyler için daha güvenli bir mobilite sağlamak. Hedeflerimiz arasında önümüzdeki 5 yıl içinde Newky’nin tüm dünyada alanında ilk 3 şirketten birisi olması var. Çalışmalarımız doğrultusunda yeni yatırım görüşmelerine devam ediyoruz’’ dedi.

Ülkemizin siber güvenlik geleceğinde önemli bir yeri olacak

Newky’ye yaptıkları yatırım hakkında Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, ‘’Newky’nin yenilikçi çözümleri ve sektörel tecrübesi, otomotiv dünyasında büyük bir fark yaratma potansiyeline sahip. Yapay zekanın gömülü sistemlere entegre edilerek Newky ile kullanıma sunulması, ülkemizin siber güvenlik geleceğinde önemli bir yeri olacağının göstergesidir. Kayacan Ventures’ın desteğiyle Newky'nin başarı yolculuğunu hızlandırarak sektörde örnek teşkil edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.