Otomotiv sınıfı kamera üreticisi Büyütech, hedef büyüttü

Gebze’deki fabrikasını 2 milyon euronun üzerinde bir sermayeyle kuran otomotiv sınıfı kamera üreticisi Büyütech, Togg ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi, sürücü yorgunluk algılama kamerasının üreticisi olan marka, yıllık 800 bin adet üretim kapasitesine sahip.

2021 yılında Farplas'tan 10 milyon euro değerleme ile 2,5 milyon euro yatırım alan firma, şimdi de 24 milyon dolar yatırım öncesi değerleme ile Türkiye'nin önde gelen fonlarının yer aldığı 4 milyon dolarlık bir tur kapatmak üzere. Büyütech’in yeni yatırım hedeflerinde ise fabrikasını genişletmek, yeni tasarımlar yapmak ve uluslararası bir üretici olmak var.

“Hedefimiz uluslararası bir marka olmak”

Yeni yatırım turu öncesi açıklamalarda bulunan Büyütech’in ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kuruldukları günden bu yana farklı sektörlerle çalışmaya devam ettiklerini belirten Düztaş, “Son 3 yılda 80 bin olan kapasitemizi otomotiv standartlarında yüksek kalite üretim ile birlikte 800 bine çıkardık. Yakın zamanda da fabrikamızı genişleterek, bu rakamı 4 katına kadar çıkarmayı amaçlıyoruz. 4 milyon dolarlık yeni yatırım turu bu ay içinde tamamlanacak. Bu yatırımlarla fabrikamızı genişletmeyi ve üretimlerimize yeni geliştirilmiş tasarımlar eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede hem üretimimiz artacak hem de istihdamımızı arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası bir firma olma yolunda da adımlarımızı sağlamlaştırmış olacağız.” şeklinde konuştu.

Şu an için yıllık 800 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın kapasitesini, yapılacak ek yatırımlarla 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Düztaş, bunun hem yerel hem de uluslararası pazarlarda daha geniş bir etkiye sahip olmalarını sağlayacağını belirtti.

Markanın bir diğer ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı ise, şunları kaydettii: “Fabrikamız, Türkiye'deki teknoloji ve üretim ekosistemine önemli bir katkı sağlıyor. Bu alandaki öncülüğümüzü de perçinliyor. Kamera özeline odaklanan bir yapıya sahip olan fabrikamız, bu anlamda Türkiye'de bir ilk. Mekanik montaj hatları, yüksek hassasiyette lens montajı için özel lens montaj hattı, elektronik dizgin hattı, mekanik montaj hattı, sızdırmazlık kontrol hattı, ürünlerin kalibrasyon ve testlerinin yapılacağı, tamamen kendi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturduğumuz, bir kamera kalibrasyon hattını bünyesinde barındırıyor.”