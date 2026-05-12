Otomotivde sert fren: Aumann AG’nin gelirleri yüzde 38 eridi

Otomotiv dünyasında sular durulmak bilmiyor ve bu fırtına tedarik zincirindeki dev isimleri birer birer vuruyor. Alman teknoloji üreticisi Aumann AG, 2026 yılının ilk çeyreğinde adeta bir 'gelir şoku' yaşadı. Şirketin cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre keskin bir düşüşle 37,3 milyon euroya geriledi. Özellikle Avrupa genelinde elektrikli araçlara olan talebin bıçak gibi kesilmesi, şirketin en büyük gelir kapısı olan otomotiv siparişlerinde devasa bir boşluk yarattı. Yeni sipariş girişleri de bu karamsar tablodan payını alarak yüzde 33 oranında azaldı.

Gelir eridi ama karlılık dirençli kaldı

Tablodaki en şaşırtıcı detay ise gelirin neredeyse yarı yarıya erimesine rağmen şirketin nakit dengesini korumayı başarması oldu. Aumann, personel giderlerini ve işletme maliyetlerini çok sıkı bir disiplin altına alarak bu zorlu dönemde 4 milyon euro kâr elde etmeyi başardı. Yüzde 10,8’lik kar marjını koruyan şirket, fırtınalı bir denizde gemiyi batırmadan yüzdürmeyi bildi. Yönetim, her ne kadar yılın başlangıcı sarsıntılı olsa da, 160 milyon Euro’luk yıl sonu hedefine ulaşma konusundaki inancını henüz kaybetmiş değil.

Havacılık ve temiz enerji can suyu oldu

Otomotiv segmentindeki kaybı telafi etmeye çalışan şirket, geleceğini artık sadece dört tekerlekli araçlarda görmüyor. Aumann, stratejik bir hamleyle odağını havacılık ve temiz teknoloji alanlarına kaydırmaya başladı. Bu yeni alanlardan gelen siparişlerin yüzde 128 gibi rekor bir artışla yaklaşık 20 milyon Euro’ya ulaşması, şirketin otomotiv bağımlılığından kurtulma çabasının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Özellikle havacılık sektöründen alınan milyonluk ilk siparişler, şirketin yeni büyüme motoru olmaya aday.

Aumann’ın bu zorlu süreci atlatmasındaki en büyük kozu ise kasasındaki 148,4 milyon Euro’luk büyük nakit rezervi. Finansal olarak hala çok güçlü bir pozisyonda duran şirket, bu nakit gücünü hem olası satın almalar hem de yeni pazar yatırımları için bir kalkan olarak kullanıyor. Elindeki 119,5 milyon Euro’luk toplam sipariş birikimi, otomotivdeki durgunluk ne kadar sürerse sürsün şirketin çarklarını döndürmeye devam edeceğine dair en büyük teminatı olarak duruyor.