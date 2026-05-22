Otonom sürüşte yeni dönem: Mercedes-Benz Almanya’da sürücüsüz hız sınırını 95 kilometreye çıkardı

Söz konusu teknoloji devredeyken sürücülerin yola bakma ve direksiyonu tutma zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor. Sürücüler yasal olarak araç hareket halindeyken e-postalarını yanıtlayabiliyor, internette gezinebiliyor veya multimedya ekranından film izleyebiliyor. Sistem bu güvenli sürüş deneyimini kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler, gelişmiş bir LiDAR teknolojisi ve santimetrik hassasiyete sahip dijital haritalardan oluşan 35'ten fazla donanımla sağlıyor.

Turkuaz renkli ikaz ışıkları devreye giriyor

Trafikteki diğer sürücülerin ve kolluk kuvvetlerinin aracın otonom modda olduğunu kolayca fark edebilmesi için özel bir aydınlatma tasarımı kullanılıyor. Markanın Almanya'daki araçlarında test etmeye başladığı turkuaz renkli dış ikaz ışıkları ön, arka ve yan aynalara entegre edilerek trafikte tam bir şeffaflık ve güvenlik zinciri oluşturuyor.

Lüks segmentteki S-Class ve EQS modellerinde opsiyonel bir donanım olarak sunulan bu sisteme sahip olmak isteyenlerin Almanya'da vergiler dahil yaklaşık 5.950 Euro ödemesi gerekiyor. Daha önce bu donanımla üretilmiş eski araç sahipleri ise herhangi bir servis ziyaretine gerek kalmadan, uzaktan kablosuz yazılım güncellemesi sayesinde yeni hız limitine ücretsiz olarak yükselebiliyor. Şirket, bu adımı bir başlangıç olarak görerek önümüzdeki yıllarda yasal üst sınırı saatte 130 kilometreye çıkarmayı ve sürücüsüz taksi projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.