Otonomi Kayseri’de 500’e yakın şarj istasyonu olacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Elif İnşaat ve Gross38 Şirketler Grubu adına konuşan Proje Koordinatörü Cem Vural, Otonomi Kayseri’nin, Kayseri’deki en büyük ticaret merkezi olacağını söyledi. Vural ayrıca, proje tamamlandığında 500’e yakın şarj istasyonunun da açılışını yapacaklarını, bu yönüyle projenin Avrupa ve Türkiye bir ilki gerçekleştireceğini belirtti.

Oto galericiler için yeni işyerlerini barındıracak olan Otonomi Kayseri, Yeni Hal Kompleksi’nin yanında yer alacak. Temel atma törenine kent protokolü ile birlikte Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, Kayseri MASFED Şube Başkanı Mustafa Yurdakul, Anadolu Oto Galericiler Sitesi Başkanı Metin Tuzcuoğlu da katıldı.

Projenin ayrıntılarıyla ilgili açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Cem Vural, “Proje alanımız 132 bin metrekare. 100 bin metrekarede kapalı inşaat yapımına başladık. Proje 555 adet ticari iş yerinden oluşuyor. Bölgenin 4 tarafı ana bulvar yollarla çevrili. 5 adet giriş-çıkışa sahip. Aynı zamanda kompleks proje olarak tasarladık. Yani içinde konser alanları, fuar alanları ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. Bütün çevre yollarının kesişiminde, şehir merkezine 8, hava limanına 3 dakika mesafede. Bu işyerlerinin 430 adedi oto galeri, 5 adedi oto expertiz, 17 adedi oto bakım servis için ayrıldı. Her türlü ihtiyacı karşılaması için banka, PTT, noter, ofis, restoran, market, cafeler ve benzer alanlardan oluşan 101 adet iş yeri bulunuyor. 2 adet plaza binası var. Bütün çatılarda güneş enerji sistemi kurulumu yapıyoruz. Projemiz üzerinde 9 megawata yakın GES kurulumu yapacağız. Her iş yeri önünde elektrik şarj istasyonu kuruyoruz. Proje bittiğinde, aynı anda 500 e yakın şarj istasyonunun da açılışını yapmış olacağız. Bu yönüyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek projesi. Projemiz içerisinde Ankara Otonomi yönetim planı birebir uygulanacak. Bir AVM Gibi açılış ve kapanış saati belli olan, tabela ölçüsüne kadar standartların ve kuralların olduğu bir yönetim planıyla yönetilecek. Bu sayede de Otonomi-Kayseri değerini ve prestijini koruyan bir marka haline gelecek” dedi.

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Köpüğü götüreceğiz”

Son yıllarda otomobil ticaretinin vatandaşın iştahını kabarttığını, kayıt dışı satışlar nedeniyle de hem galericilerin hem de vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Meslektaşlarımızın haricinde Türkiye’de herkes araba alıp satmaya başladı. Bu da ister istemez fiyatların yükselmesine, haksız bir rekabete yol açtı. Türkiye’de yaklaşık 70 bin motorlu araç satıcısı var. 2022 yılında toplam 9 milyon araç alınıp satılmış. Bu 9 milyon aracın yalnızca 1 buçuk milyonunu kayıtlı esnafımız alıp satmış, 2 buçuk milyona yakınını gerçek tüketiciler kendi şahsi arabalarını alıp satmış. Ama geri kalan 5 milyonunu kayıt dışı insanlar alıp satıyor ve burada da haksız rekabet doğuyor. Birkaç ay öncesine kadar araç fiyatları çok yükseliyor diye motorlu araç satıcılarına, galericilere, sıfır arabayı satma yasağı getirildi. 6 ay, 6 bin kilometre tescil görmüş olsa bile işyerlerinizde bulundurursanız ceza yazılıyor. Bu durum meslektaşlarımızı üzdü. Bizler otomobil satıyoruz. Sıfırda satarız, ikinci el de satarız. Esas önlem alınması gerekli olan kayıt dışı bu işi yapanlar. Hiçbir motorlu araç satıcısına bir bayi sıfır araç satmaz. Ama başka sektörlerde uğraşanlar sıfır arabaları bayilerden alıyor, internet sitelerinde yüksek fiyatlarla satıyor. Şimdi bu 6 ay, 6 bin kilometre şartı yedinci ayda doluyor. Bizlere yasak getirilmişti ve bu süreçte bazı işyerlerine müşterilerinin getirdiği arabalardan dolayı cezalar yazıldı. Bu da bizi üzdü. Çünkü biz bu işyerlerinde restoran, kuyumcu çalıştırmıyoruz. İşimiz motorlu araç alım satımı” dedi.

Ticaret Bakanının bu işin üzerinde çok ciddi duracağını belirten ve bugün (pazartesi) otomotiv sektörü temsilcilerini bir araya getireceğini kaydeden Aydın Erkoç, “Vatandaşlarımız da şikâyetçi galericiler de şikâyetçi. Suni bir köpük oluştu. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen şekilde, araç bayideki satış fiyatından çok daha yüksek fiyata dışarda satılıyor. Bir an evvel bu kayıt dışı otomobil alıp satanların üzerine gidilmeli. Bakanımız bu konuda çok ciddi. Kendisi de bir iş insanı olarak, içimizden bir insan olarak pazartesi günü bizi bir araya getiriyor. Otomotiv sektörünü bir araya getiriyor. Bu köpüğü bir an evvel götüreceğiz” ifadelerini kullandı.