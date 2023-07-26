Otonomi Kayseri’den 8 milyon dolarlık GES ve şarj istasyonu yatırımı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Otonomi Kayseri projesi, içerisinde 500’e yakın şarj istasyonunu da barındırmasıyla Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Proje Koordinatörü Cem Vural, yeşil dönüşümü desteklemek adına GES ve elektrik şarj istasyonları için yaklaşık 8 milyon dolarlık bir yatırımı projeye ilave ettiklerini paylaştı.

Kayseri’de oto galericilerin yeni merkezi olması beklenen Otonomi Kayseri’nin yerleşkesi Yeni Hal Kompleksi’nin yanında yer alıyor. Proje Koordinatörü Cem Vural, proje alanının toplamda 132 bin metrekare olduğunu ve 100 bin metrekarede kapalı inşaat yapımına başladıklarını söyledi. Otonomi Kayseri’nin, Ankara Otonomi yönetim planını birebir uygulayacağını ve bir AVM gibi açılış-kapanış saati belli olan, tabela ölçüsüne kadar standartların ve kuralların olduğu bir yönetim planıyla yönetileceğini belirtti. Projenin ayrıntılarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Cem Vural, “Proje 555 adet ticari iş yerinden oluşuyor. Bölgenin 4 tarafı ana bulvar yollarla çevrili. 5 adet giriş-çıkışa sahip. Aynı zamanda kompleks proje olarak tasarladık. Yani içinde konser alanları, fuar alanları ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. Bütün çevre yollarının kesişiminde, şehir merkezine 8, hava limanına 3 dakika mesafede. Bu işyerlerinin 430 adedi oto galeri, 5 adedi oto ekspertiz, 17 adedi oto bakım servis için ayrıldı. Her türlü ihtiyacı karşılaması için banka, PTT, noter, ofis, restoran, market, kafeler ve benzer alanlardan oluşan 101 adet iş yeri, 2 adet de plaza binası var” dedi.

Bütün çatılarda güneş enerji sistemi kurulumu yaptıklarını ve proje bittiğinde aynı anda 500’e yakın şarj istasyonunun da açılışını yapacaklarını aktaran Vural, “Projemiz üzerinde 9 megawata yakın GES kurulumu yapacağız. Her iş yeri önünde elektrik şarj istasyonu kuruyoruz. Proje bittiğinde, aynı anda 500’e yakın şarj istasyonunun da açılışını yapacağız. Bu yönüyle Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek projesi. GES ve elektrik şarj istasyonu için yaklaşık 8 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz” diye konuştu. Satışa açılan 430 ana oto galeri işyerlerinin yaklaşık yüzde 35’inin satıldığını belirten Vural, diğer bölümlerdeki binalar için de önemli miktarda talep aldıklarını ancak şimdilik satışa kapalı olduklarını paylaştı. Projeyi Ağustos-Eylül 2024 tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini de aktaran Vural, faaliyete geçecek 555 iş yerinde en az 2 bin kişilik istihdamın da gerçekleşeceğini dile getirdi.