Otopratik, 30'u aşkın yeni şube ile Türkiye’de büyümeyi sürdürecek

Brisa, değişen ihtiyaçlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda “Mobilite Merkezi” olarak konumlandırdığı hızlı bakım servis zinciri Otopratik markasına yatırım yapmaya devam ediyor.

Mevcut Mobilite Merkezleri Otopratiklerden farklı olarak 300 metrekare ve altındaki alanlarda da hizmet verebilecek Otopratik Midi’lerin, Türkiye’nin tüm şehirlerinde açılması ve daha fazla müşteriye hizmet sunulması hedefleniyor.

Şu anda 9 şehirde 9 noktada hizmet veren Otopratik Midi’ler, periyodik bakım, lastik satışı, lastik dışı ürün satışı, elektrikli araç bakımı, elektrikli araç şarj noktası ve daha birçok Otopratik ürün ve hizmetini daha küçük alanlarda da müşterileriyle buluşturabilecek. Brisa, 2024 yılında birçok farklı şehirde 30’un üzerinde Otopratik Midi açmayı hedefliyor.

Brisa’nın Mobilite Merkezi olarak konumlandırdığı Otopratik noktalarında tüketiciler lastik değişiminden akü değişimine, yağ değişiminden, periyodik bakımlarına kadar araçları ile ilgili bakım hizmetlerini hibrit ve elektrikli araç segmentleri de dahil olmak üzere her marka araç için alabiliyor. Aynı zamanda Otopratik mağazaları elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik öneme sahip olan elektrikli şarj istasyonu hizmetini en yaygın olarak sunan Türkiye’deki ilk hızlı bakım servisi zinciri konumunda yer alıyor.

Brisa, 2023 yılında Otopratik markası ile İstanbul’da “Yerinde Servis Hizmeti” uygulamasını da hayata geçirdi. Başlatılan uygulama ile hibrit ve elektrikli araç sahipleri dahil tüm binek ve hafif ticari araç sahipleri güvenli ve hızlı bir şekilde araçlarının bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Otopratik Midi merkezlerimizi yaygınlaştıracağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, Otopratik hızlı bakım servis zincirlerini mobilite merkezleri olarak geleceğe hazırladıklarını söyledi. Koçdor, “Uzun yıllardır, müşterilerimizin yolculuklarında onlara lastiğin ötesinde hizmetlerle eşlik etmek üzere çalışıyoruz. İhtiyaç duydukları anda müşterilerimizin yanı başında olmak istiyoruz. Her geçen gün zenginleştirdiğimiz hizmetlerimizi Otopratik Midi konsepti ile daha çok hizmet noktasına ulaştıracağız. Hedefimiz mobilitenin sektördeki lideri olarak 2024 yılında Otopratik Midi merkezlerimizi yaygınlaştırmak.” diye konuştu.