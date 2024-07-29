OTO'ya 8 milyon dolar yatırım

Kargo yönetim platformu OTO, Seri A finansman turunda 8 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin önde gelen kargo yönetim platformlarından OTO, KOBİ ve çevrim içi perakende firmalarına yönelik sunduğu yeni özellikler ve geliştirmelerle, müşterilerine daha hızlı ve verimli gönderi deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Public Investment Fund'ın (PIF) tamamına sahip olduğu Sanabil Investments liderliğinde ve Sadu Capital, Iliad Partners, Propeller ve Soma Capital'in katılımıyla gerçekleştirilen Seri A finansman turunda OTO, 8 milyon dolar yatırım aldı.

Bölgenin önemli e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL'un partnerleri arasında bulunan OTO, yeni finansmanını Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) varlığını genişletmek ve güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

"Yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTO Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad AlRazaz, yapılan yatırımı değerlendirerek, "Bu finansman, ekibimizin adanmışlığı doğrultusunda kargo ve lojistik sektörünü dönüştürme vaadimizin bir kanıtıdır. Firmaların operasyonlarını kolaylaştırmalarına ve lojistik operasyonlarını benzersiz bir verimlilikle yönetmelerini sağlayan yenilikçi çözümler sunmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

OTO'nun Kurucu Ortağı ve Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) Furkan Uzar da internet dünyasının kargo gönderi platformu olma vizyonlarına doğru ilerlediklerini, yeni finansmanla satış kanalları ve kargo tedarikçileri arasındaki teknoloji açığını kapatarak büyümelerini hızlandıracaklarını böylece müşterilere daha kolaylaştırılmış kargo çözümleri sunacaklarını belirtti.