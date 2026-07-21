OTP Bank en büyük satın alma hamlesiyle Euro Bölgesi’ne kök salıyor

Macaristan'ın en büyük kreditörü OTP Bank, Estonya, Letonya ve Litvanya'da faaliyet gösteren Luminor Bank’ı bünyesine katarak tarihinin en büyük satın alma hamlesine imza attı. Coğrafi varlığını 14 ülkeye taşıyan grup, İskandinav finans hegemonyasını kırmayı hedefliyor. Düzenleyici kurumların onayını bekleyen bu dev işlem, jeopolitik risklerin gölgesindeki Baltık pazarında kartları yeniden dağıtacak.

Avrupa finans koridorlarında uzun süredir kulisleri hareketlendiren dev iddia, resmi imzaların atılmasıyla somut bir piyasa gerçeğine dönüştü. Orta ve Doğu Avrupa’nın en agresif büyüme stratejisine sahip aktörlerinden Macaristan merkezli OTP Bank, rotasını doğrudan kuzeye çevirerek Baltık bölgesinin üçüncüsü olan Luminor Bank'ın tek sahibi olmak için masadan uzlaşıyla kalktı. Küresel sermaye devi Blackstone ve Norveçli DNB Bank'ın elindeki tüm hisseleri tek bir operasyonla bünyesine katan Macar grubu, finans tarihinin en büyük sınır ötesi genişleme hamlelerinden birini gerçekleştirdi.

Bilanço karakterini değiştiren %50 eşiği

Mali detayları sır gibi saklanan bu operasyon, OTP Bank için basit bir şubeleşme ya da coğrafi yayılma hamlesi değil. Satın alma tamamlandığında, grubun toplam varlıkları bir gecede %13 gibi dramatik bir oranda büyüyecek. Asıl büyük dönüşüm ise bankanın bilanço karakterinde yaşanacak. OTP'nin tüm operasyonel hacmi içinde Euro para biriminin ağırlığı ilk kez %50 sınırını aşarak grubu tam anlamıyla bir Euro Bölgesi'nin ana oyuncusuna dönüştürecek. Satın alınan Luminor Bank, 15,9 milyar Euro'luk temiz varlık yapısı ve yüksek dijitalleşme oranıyla, alıcı tarafın Macaristan dışındaki gelişmiş pazarlara likidite akıtma iştahını doğrudan besliyor.

Ancak bu büyük hamle, İskandinav kökenli Swedbank ve SEB gibi yerleşik devlerin kalesi sayılan Baltık pazarında ciddi bir bilek güreşini de beraberinde getiriyor. OTP'nin bölgeye gelişi, kredi faizlerinden dijital bankacılık ürünlerine kadar her alanda marjları zorlayacak asimetrik bir rekabet baskısı yaratacaktır. Tüm bunların ötesinde, küresel faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik olarak Rusya sınırında konuşlanan Estonya, Letonya ve Litvanya üçlüsünün taşıdığı sıcak risk profili, bu dev yatırımın geleceğini belirleyecek en hassas kırılganlıklar olarak masada duruyor. Düzenleyici kurulların vizesi çıktığı andan itibaren, Avrupa'nın finansal güç dengesinde yeni bir dönemin başlayacağı net şekilde görülüyor.