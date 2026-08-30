OYAK Çimento BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, uluslararası standartlardaki kararlılığını, kurumsal sürdürülebilirlik girişimi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak gösterdi.

'Yeşil Yeni Altındır' mottosu doğrultusunda karbon nötr geleceğe yönelik yatırımlarına ivme kazandıran şirket, sözleşmeye katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki evrensel ilkelere uyum konusundaki kararlılığını küresel düzeyde teyit etti.

Şirket, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel performans göstergeleriyle sınırlı bir süreç olarak değil, iş modelinin ve uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle sürdürülebilirlik stratejisini güçlendirmeyi hedefleyen OYAK Çimento, sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katma değeri de artırıyor.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden şirket, sürdürülebilirlik ve entegre raporlama uygulamalarını uluslararası kabul görmüş standart ve çerçeveler doğrultusunda yürütüyor. Sözleşmeye katılımıyla OYAK Çimento, sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel ölçekte kabul gören ilkeler doğrultusunda güçlendirmeyi planlıyor.

Çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar lira yatırım

Şirket, 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirirken, bu yatırımların yüzde 85,6'sını yenilenebilir enerji projelerine ayırdı.

OYAK Çimento ayrıca, Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda ve münhasıran öz tüketim amacıyla hayata geçirilen yenilenebilir enerji projelerinden Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) Nisan 2026'da devreye aldı. Alternatif yakıt kullanımında da sektörde öne çıkan şirket, çimento sektöründeki toplam alternatif yakıt kullanımının kütlece yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.

TCC Group Holdings çatısı altında, CIMPOR markasıyla uluslararası pazarlarda ve OYAK Çimento markasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren grup, sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmayı ve tüm değer zinciri boyunca kalıcı değer yaratmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, sektördeki yeşil dönüşüme yön verme ve geleceğin üretim modelini şekillendirme vizyonları doğrultusunda uluslararası bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılımımız, 2050 Net Sıfır hedefimiz ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğumuz katma değer konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın açık bir göstergesi. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle geleceğin sorumluluğunu üstlenmeye ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.'