OYAK Çimento ilk yarıda 2,2 milyar lira net kara ulaştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal sonuçlara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırarak 15,6 milyar liraya çıkardı. Aynı dönemde FAVÖK yıllık bazda yüzde 4, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 40 artış göstererek 3,9 milyar liraya yükseldi. Şirketin ikinci çeyrek FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artışla yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.

Satış hacmi ve ihracatta güçlü yükseliş

OYAK Çimento, yılın ikinci çeyreğinde çimento satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırırken, ihracat hacminde ise yüzde 28'lik büyüme kaydetti. İlk çeyrekle kıyaslandığında ise çimento satış hacmi yüzde 44, beton satış hacmi yüzde 27 yükseldi.

Şirketin ikinci çeyrekte toplam satışları içindeki ihracatın payı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle kısa vadeli dalgalanmaların yaşandığı dönemde finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyan şirket, verimlilik odaklı uygulamalarla karlılığını desteklemeyi sürdürdü.

Enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve üretim optimizasyonuna yönelik yatırımlar, şirketin operasyonel performansını güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. İlk yarıda FAVÖK marjı yüzde 24,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıktı

Şirket, nisan ayında 115 megavat kapasiteli Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'ni tam kapasiteyle devreye aldı. Türkiye'de bir sanayi kuruluşunun öz tüketimi amacıyla tek lokasyonda hayata geçirdiği en büyük güneş enerjisi santrali yatırımı olarak gösterilen proje, şirketin karbon nötr hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İkinci çeyrekte alternatif yakıt kullanım oranı yüzde 27,3 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran şirketin karlılık marjlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren OYAK Çimento, FIZIX Makine Sağlığı İzleme Projesi ve 5G MPN altyapısı gibi Endüstri 4.0 uygulamalarıyla operasyonel verimliliğini, öngörücü bakım kapasitesini ve üretim süreçlerindeki optimizasyonunu geliştirmeyi sürdürdü.

Yönetimden sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm mesajı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, yılın ilk yarısında finansal disiplin ve karlılık hedeflerinden taviz vermediklerini belirtti.

Tunçsoy, yaygın tesis ağı, güçlü bilanço yapısı, etkin lojistik kabiliyeti ve verimlilik odaklı operasyonel model sayesinde güçlü kar marjlarını ve nakit akışını koruduklarını ifade etti. TCC Group Holdings çatısı altında faaliyet gösteren CIMPOR markasının oluşturduğu küresel sinerjinin şirkete hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda stratejik esneklik ve finansal güç sağladığını vurgulayan Tunçsoy, 115 megavatlık Ankara Beypazarı GES yatırımının yalnızca enerji maliyetlerini optimize eden bir proje olmadığını, aynı zamanda 2050 Net Sıfır hedefi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Yenilenebilir enerji yatırımları ile alternatif yakıt kullanımının maliyet yapısını desteklediğini ve rekabet gücünü artırdığını belirten Tunçsoy, önümüzdeki dönemde de güçlü likidite yapısını ve disiplinli maliyet yönetimini koruyarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı yatırımları sürdüreceklerini ifade etti.

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela ise şirketin ilk yarıda operasyonel gücünü ve sürdürülebilir büyüme performansını koruduğunu belirtti. Entegre tesis ağı, güçlü saha organizasyonu ve üretim kapasitesi sayesinde değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağladıklarını aktaran Sela, özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile afet bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarında ortaya çıkan çimento ve hazır beton ihtiyacını karşılayarak sektördeki öncü konumlarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Sela, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve nitelikli insan kaynağını kapsayan "üçüz dönüşüm" yaklaşımını bütüncül bir iş modeliyle yönettiklerini belirterek, düşük karbonlu ürün gamı, kalsine kil teknolojileri ve alternatif hammadde kullanımını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Yapay zeka destekli üretim optimizasyon sistemleri ve akıllı fabrika uygulamalarının hem maliyet yönetimine hem de çevresel hedeflere katkı sağladığını dile getiren Sela, dönüşüm projelerini gelecek dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.