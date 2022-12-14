OYAK Çimento, Novocem’i portföyüne ekledi

OYAK Çimento, yeni ürünlerle portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, Alfacem ve Karbeyaz’ın ardından Novacem’i da gamına ekledi. OYAK Çimento’nun yeni ürünü ‘Novocem’, kullanıldığı yerlerde çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlıyor.

İçeriğindeki yüzde 36 ila 50 oranındaki katkı miktarıyla düşük karbon emisyonuna sahip bir ürün olan Novocem, geniş kullanım alanı ile öne çıkıyor. OYAK Çimento tarafından üretilen kalsine kil, Portland klinkeri ile karşılaştırıldığında yüzde 90’lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı.

OYAK Grubu şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento, ürünlerini ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas’ın da yer aldığı 85 ülkeye ihraç ediyor. Üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle sektörde öne çıkan OYAK Çimento, karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkardı. Atık ısıdan enerji üretirken güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.