OYAK Çimento üçüncü çeyrekte %17 büyüdü

OYAK Çimento 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre OYAK Çimento, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 11 milyar 446 milyon TL net satış elde ederken, bu dönemdeki FAVÖK rakamı 3 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti.

“2025 ve 2026 yıllarında da yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz"

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Tunçsoy üçüncü çeyrek finansal sonuçları ile ilgili; “OYAK Çimento olarak yılın üçüncü çeyreğinde de reel büyüme ve yüksek karlılık elde etmeye devam ettik. Yurtiçi çimento ve beton satış hacmimizdeki artış devam ederken, güçlü nakit pozisyonumuz ve etkin işletme sermayesi yönetimimizin önemli katkılarıyla, bu çeyrekte de sektörümüzdeki diğer oyunculara kıyasla operasyonel ve finansal açıdan olumlu yönde ayrıştık. 3. çeyrek sonu itibarı ile 3,2 milyar TL yatırım harcaması yaptıklarını ve yılı toplamda yaklaşık 7 milyar TL yatırım harcaması ile kapatmayı planladıklarını belirten Eralp Tunçsoy “2025 ve 2026 yıllarında da yatırımlara hız kesmeden devam ederek hem Türkiye ekonomisine doğrudan katkıya hem de sürdürülebilirlik alanında örnek teşkil edecek çözümler sunmaya devem edeceğiz.” dedi.

Küresel ayak izinden beslenen güçlü sonuçlar

CIMPOR olarak Fransa ve İngiltere hamleleri ile global operasyonlarını toplamda 14 farklı ülkeye yaydıklarını ve global çimento operasyonlarının getirmiş olduğu rekabetçi üstünlük ile OYAK Çimento’nun sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Eralp Tunçsoy, “TCC Group Holdings ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık birçok açıdan çok kıymetli. Bu birliktelik bize küresel arenada büyük bir rekabet avantajı sağlarken sürdürülebilirlik alanında da yeni teknolojileri global ölçekte tanıştırma fırsatını getiriyor. Böylelikle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde yatırımlarımıza yön vererek sürdürülebilirlik alanında yeni çözümler sunuyoruz. Global deneyimimizi, yerel operasyonlarımızla birleştirerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu avantajımız OYAK Çimento’nun finansal ve operasyonel sonuçlarına da olumlu yansıyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğini 3 milyar 756 milyon TL FAVÖK ile kapatarak Türkiye çimento sektöründeki liderliğimize devam ediyoruz.” dedi.

2024 yılsonu için olumlu beklentilerini koruduklarını belirten Eralp Tunçsoy “Sahip olduğumuz küresel ayak izimizle birleşen operasyonel yetkinliklerimiz, sektörümüzde öncüsü olduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve etkin finans yönetimimiz önümüzdeki dönemde bizi başarılı kılmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Net-sıfır taahhüdü

Operasyonel ve finansal performansı ile olduğu kadar sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarıyla da öne çıkan OYAK Çimento, 2016 yılında ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılında verdiği “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdüyle gerekli adımları atmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir şekilde büyürken gelecek kuşaklara olan sorumluluğunun bilinciyle, çevreye dost yatırımlara odaklandıklarının altını çizen OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, konuyla ilgili olarak: “Günümüzde iş dünyasında rekabetçilik, sadece finansal başarılarla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal sorumluluklarla da ölçülüyor. OYAK Çimento olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve doğaya, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu en öncelikli hedeflerimiz arasına koyuyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketiyiz ve bu hedef doğrultusunda attığımız adımlarla gurur duyuyoruz. Karbon emisyonlarımızı azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik alanında yönümüzü Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirleyen bir kuruluş ve ülke ekonomisinin itici güçlerinden biri olarak daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.