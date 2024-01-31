OYAK Çimento, yenilediği müşteri portalını hizmete aldı

OYAK Çimento, yeni müşteri portalını devreye aldı. 6 fabrikada üretim, 7 coğrafi bölgede satış gerçekleştiren OYAK Çimento, değişen müşteri talepleri ve beklentileri doğrultusunda kendini yeniliyor. Yıllık 12,4 milyon ton klinker ve 22,5 milyon ton çimento üretimi yapan OYAK Çimento, yenilediği müşteri portalını hizmete sundu.

OYAK Çimento müşterilerinin online ve self servis olarak siparişlerini oluşturabildikleri yeni müşteri portalında, ödeme işlemleri kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

Kredi kartıyla taksitli ödeme seçeneği de bulunan sistem, OYAK Çimento müşterilerine baştan uca sipariş yönetimi ve alternatifli online ödeme kolaylığı sunuyor. Portal, OYAK Çimento ürün analiz raporlarının, şikayet ve talep yönetiminin de sistem üzerinden gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. OYAK Çimento'nun müşteri iletişim platformu İ-deal mobil uygulaması üzerinden de portala giriş imkanı bulunuyor.