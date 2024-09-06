OYAK Çimento’dan ikinci çeyrekte 9,3 milyar lira net satış

OYAK Çimento 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre OYAK Çimento, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 9 milyar 375 milyon TL net satış elde ederken, bu dönemdeki FAVÖK rakamı 3 milyar 318 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı bu dönemde yüzde 35,4 olurken, 2024 yılının birinci çeyreğine göre 12 puan iyileşme kaydedildi.

Sonuçları değerlendiren OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Eralp Tunçsoy, “Değişen makro ekonomik göstergeler ve geçtiğimiz döneme göre ağırlaşan finansal piyasa koşullarına rağmen deprem bölgeleri başta olmak üzere yurtiçi çimento tüketimindeki yükseliş ile güçlü nakit ve işletme sermayesi yönetimimiz, endüstriyel oyuncular içerisinde operasyonel ve finansal açıdan ayrışmamızda önemli rol oynadı.” dedi.

Yatırıma ve değer yaratmaya devam

CIMPOR ve OYAK Çimento’nun tüm dünyada sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Tunçsoy, “Toplamda 14 farklı ülkede devam ettirdiğimiz global çimento operasyonlarımızın getirmiş olduğu rekabetçi üstünlük OYAK Çimento’nun finansal ve operasyonel sonuçlarına da olumlu yansıyor. 2024 yılının ikinci çeyreğini 3,3 milyar TL FAVÖK ve yüzde 35 FAVÖK marjı ile kapatarak Türkiye çimento sektöründeki liderliğimize devam ediyoruz.” dedi.

“2024 yılsonu için olumlu beklentilerini koruduklarını belirten Eralp Tunçsoy “Operasyonel sonuçlarla beslenen güçlü nakit pozisyonumuz ve sahip olduğumuz uluslararası know-how önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz enerji ve sürdürülebilirlik yatırımlarına olumlu yansımaya devam edecek.” diye konuştu.

Türkiye’de Net-Zero taahhüdü veren ilk çimento şirketi

OYAK Çimento 2016 yılında ortaya koyduğu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2021 yılında verdiği “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdüyle gerekli adımları atmaya devam ediyor.

OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, OYAK Çimento’nun istikrarlı bir şekilde büyürken gelecek kuşaklara olan sorumluluğunun bilinciyle, çevreye dost yatırımlara odaklandığını vurguladı. Sela, “Sürdürülebilirlik alanında yönümüzü Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirledik. Türkiye’de Net-Zero taahhüdünü veren ilk çimento şirketiyiz. Science Based Targets Initiative (SBTi-Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) tarafından tescilli Net-Zero taahhüdümüz kapsamında, karbon azaltım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olarak daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.