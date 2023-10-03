Oyak Çimento'nun GES projesi ile ilgili ÇED Raporu görüşe açıldı

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"ANKARA İli BEYPAZARI, ilcesinde OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (97,8 MWe / 115,5 MWp, 115.65 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya ANKARA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir."