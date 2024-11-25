OYAK HORSE 'Harika Bir İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı

OYAK HORSE, bu başarıya faaliyetlerinin ilk yılında yaklaşık 1000 çalışanıyla Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanarak olumlu ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratma konusundaki güçlü taahhüdünü ortaya koydu. Yüzde 96 katılımla gerçekleştirilen ankette, çalışanların yaklaşık yüzde 70’i şirketi “Harika Bir İş Yeri” olarak değerlendirdi. Eylül 2024'te gerçekleştirilen anket, HORSE'un 8 fabrikası, 3 Ar-Ge merkezi ve küresel genel merkezini kapsadı.

OYAK HORSE Bursa, aşağıdaki üç alanda en yüksek skorlara ulaştı:

Yeniliklere Açıklık: “Şirkete yeni katılan bir çalışan burada hoş karşılanıyor.”

İş Tatmini: “Buraya önemli katkılarda bulunabileceğime inanıyorum.”

Saygı: “Gerekli olduğunu düşündüğümde işten izin alabiliyorum.”

OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü Gökhan Deniz, elde edilen başarıya ilişkin şunları söyledi:

“Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandığımız için mutluyum ve gururluyum. Çalışanlarımızın neredeyse tamamının katıldığı anket değerlendirmesinden aldığımız geri bildirimler bizim için birer hazine ve aldığımız sertifikadan daha da kıymetli. Birlikteliğimizin güzel bir göstergesi olan bu başarıyı gelecek yıllarda korumak ve OYAK HORSE’un çalışma ortamını daha da iyileştirmek için ekip çalışmalarını şimdiden başlattık. Birlikte daha pek çok başarılı projeye imza atacağımıza olan inancım tam. Tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

OYAK HORSE İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörü Bahar Özcan ise şunları söyledi:

“OYAK HORSE’un kuruluşunun ilk yılında, bu büyük ailenin bir parçası olan çalışma arkadaşlarımızın heyecanı, enerjisi ve bağlılıkları sayesinde Great Place to Work sertifikası almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli başarı, çalışma kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu ve tüm ekip arkadaşlarımızın değerli katkılarını bir kez daha ortaya koyuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz; OYAK HORSE tüm çalışanları ile gerçekten Harika Bir İş Yeri.”

HORSE, bu etkileyici sonuçları daha da ileriye taşımak ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla küresel bir eylem planı üzerinde çalışıyor. Yerel ve küresel İK ekipleriyle yakın bir iş birliği içinde, tüm tesislerinde ekip bağlılığını ve çalışan refahını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor.