OYAK HORSE’tan 10 bin ağaçlık hatıra ormanı projesi

OYAK HORSE, sürdürülebilir bir gelecek için çevresel etkilerini azaltma hedefini somutlaştıran bir proje başlattı. Bursa Mudanya’nın Göynüklü Mahallesi’ndegerçekleştirilen fidandikimiyle Hatıra Ormanı projesi hayata geçti. Bu kapsamdatoplamda 10.000 ağaçlık bir ormaniçin ilk adım atıldı.

Dekarbonizasyon ve OYAK HORSE hatıra ormanı

OYAK HORSE’unTürkiye Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği toplam 10.000 ağaçlık hatıra ormanı ile doğaya pozitif bir etki sağlayacak ve gelecek nesiller için kalıcı bir miras bırakacak. Hatıra Ormanı, şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) planının önemli bir parçasını da oluşturuyor.

OYAK HORSE Genel Müdürü Gökhan Deniz,anlamlı projeyi şöyle değerlendirdi:

"OYAK HORSE Hatıra Ormanı, sürdürülebilirlik vizyonumuzun en somut göstergelerinden biri. Çalışanlarımızla birlikte, doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirerek gelecekte karbon salınımını azaltacak bir miras bırakıyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Çevresel sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliği arttırma ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda hayata geçen projeyle doğaya katkı sağlanmaktadır. Ekosistemimize nefes olacak olan bu ağaçlar, yaşam döngüleri boyunca CO₂emilimi yaparak karbon ayak izinin azaltılmasına ve daha temiz bir gelecek oluşturulmasına destek olacaktır. Mudanya Göynüklü bölgesinde oluşturacağımız "OYAK HORSEHatıra Ormanı" doğa dostu projemizle geleceğe nefes oluyoruz.”

OYAK HORSE ESG stratejisi

OYAK HORSE, bağlı olduğu HORSE’un küresel sürdürülebilirlik hedeflerini HORSE Plan 2030 çerçevesinde şekillendiriyor.

Şirketin ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) planıdünya çapındaki müşterileriiçinsürdürülebilir yeni nesil güç aktarma organları çözümleri üretmek üzerine bir yol haritası sunuyor ve şu üç temel üzerine inşa ediliyor:

1. Dekarbonizasyon

2. Çevreye ve Topluma Pozitif Etki Yaratmak

3. Sorumlu İşletme

Bu strateji, HORSE’un kimliğinin temel bir parçasını oluşturarak şirketin çevresel ve toplumsal sorumluluklarını somut adımlarla desteklemektedir.