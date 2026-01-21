Oyak Renault’tan çocuklara yönelik trafik güvenliği projesi

EKONOMİ (BURSA) - Renault Group’un sürücülerden yayalara tüm yol kullanıcılarını kapsayan “Human First – Önce İnsan” yaklaşımından ilham alan proje, çocuklara güvenli trafik kültürünü erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Eğitimlerde temel trafik kuralları, çocukların deneyimleyerek öğrenebileceği güvenli bir ortamda aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerin ardından çocuklar, Oyak Renault kampüsünü ziyaret ederek araç ve motor fabrikalarında üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Kampüs içerisinde yer alan Enerji Okulu’nda ise sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı konularında bilgilendirildiler. Ziyaretler boyunca modern üretim teknolojileri ve üretimin her aşamasında güvenliğin nasıl sağlandığı çocuklara aktarıldı. Program, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), yapay zekâ ve dijital dünyaya giriş başlıklarında verilen eğitimlerle devam etti. Böylece çocuklar, hem otomobil güvenliği hem de dijital yaşam konusunda temel bir farkındalık kazandı.

“Trafik kurallarının günlük yaşamın parçası olmasını istiyoruz”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, güvenliğin şirket kültürünün merkezinde yer aldığını vurguladı. Jaillet, “Oyak Renault’ta yalnızca güvenli araçlar üretmekle kalmıyor, üretim süreçlerimizi de ‘sıfır kaza’ ilkesiyle yürütüyoruz. Trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasının, gelecekte daha güvenli bir toplumun temelini oluşturduğuna inanıyoruz” dedi. Güvenli Adımlar Projesi ile çalışanların çocuklarının trafik kurallarını sadece öğrenmelerini değil, bu kuralları günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmelerini amaçladıklarını belirten Jaillet, projenin trafik farkındalığı, iş güvenliği, sürdürülebilir yaşam ve dijital okuryazarlığı bir araya getiren kapsamlı bir model olarak tasarlandığını ifade etti. Jaillet, projeye verdikleri destek için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.