OYAK ve Renault iş birliği, Türkiye otomotiv sektörüne önemli katkılar sunuyor

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş; Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bahaettin Tatoğlu ve MAİS A.Ş. Ticari Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur ile birlikte Renault Group’un Fransa’daki genel merkezini ziyaret etti. François Provost ile tanışma toplantısında bir araya gelen Yalçıntaş; ardından Renault Dizayn Merkezi’nde, 2026 yılında Oyak Renault’nun Bursa’daki fabrikasında üretilecek yeni modelleri inceledi.

Türkiye otomotiv sektöründeki en güçlü iş birliği modeli

OYAK ve Renault Group’un yarım asrı aşkın süredir devam eden stratejik ortaklığının Türkiye otomotiv sektöründeki en güçlü iş birliği modeli olduğuna dikkat çeken OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, “Bu güçlü ortaklık, aynı zamanda birlikte atacağımız yeni adımlar için sağlam bir temel oluşturuyor” dedi.

Renault Group CEO’su Francois Provost, bu ortaklığın Renault Group için önemini şu sözlerle vurguladı:

“55 yıldan uzun bir süre önce Renault ve OYAK, olağanüstü sonuçlar vermeye devam eden bir sanayi iş birliği yolculuğuna çıktı. OYAK CEO’su Murat Yalçıntaş’ın ziyareti, ortak başarılarımızı ve önümüzdeki umut verici ufku güçlü bir şekilde hatırlattı. Birlikte, 5 milyondan fazlası ikonik Clio modeli olmak üzere 8 milyondan fazla araç ürettik. Şimdi Clio 6 ile yeni bir döneme giriyoruz. Oyak Horse tesisinde 7,5 milyondan fazla motor ve 6 milyon vites kutusu ürettik. Türkiye, Renault Group’un küresel ölçekteki en büyük üçüncü pazarı olarak kendini sağlam bir şekilde konumlandırdı. Bu kalıcı ittifak, güvene, ortak hedeflere ve bunu gerçeğe dönüştüren insanlara olan ortak bağlılığımızın bir kanıtıdır.”

Bursa’daki fabrikalarında 2026 yılında yeni modellerin üretimine başlayacaklarını ifade eden Yalçıntaş, 2024’te üretimine başlanan Yeni Renault Duster’ın yanına Renault Boreal ile Renault

Clio’nun 6’ncı neslinin de ekleneceğini dile getirdi. Uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model olan Renault Duster’ın yeni neslinin Bursa’da üretilmesinin Türkiye otomotiv endüstrisi ve Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Yalçıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2026 itibarıyla üretimine başlanacak Renault Boreal ise 50’den fazla ülkeye ihraç edilecek. Renault Boreal’in ülkemizde üretilecek olması, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Renault Group’un Türkiye’yi bu stratejinin merkezine konumlandırdığını gösteriyor. Satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne kadar dünya çapında 16 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşan Renault Clio’nun 6’ncı neslinin de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda, Clio ve diğer modellerimizde kullanacağımız yeni nesil hibrit motorumuzun Oyak Horse fabrikamızda üretiliyor olması ülkemiz açısından büyük bir stratejik değer taşıyor.”

Ziyaret kapsamında, Renault Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) Ivan Segal ile de bir araya gelen Yalçıntaş, Türkiye'deki operasyonların sürdürülebilirliği ile pazar liderliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejik adımları görüştü. OYAK ve Renault Group’un üretim ve satış alanında başarıyla sürdürdüğü stratejik ortaklığa dikkat çekilen ziyarette, söz konusu başarının karşılıklı güven ve stratejik uyum temelleri üzerine inşa edildiği vurgulandı.