OYAK Yatırım kârını 211 milyon TL'ye yükseltti

OYAK Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre şirketin 2023’ün ilk üç ayında özkaynakları 2,1 milyar TL’ye ulaştı.

OYAK Yatırım, 2023’ün ilk çeyreğinde konsolide ana ortaklığa düşen net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artarak 211 milyon TL’ye yükseldi. OYAK Yatırım'ın 2023’te konsolide net komisyon gelirleri 2,2 kat artarak 261 milyon TL’ye, toplam gelirleri ise 1,6 kat artarak 433 milyon TL’ye çıktı.



OYAK Yatırım'ın 2023’ün ilk üç ayında sergilediği performansta iştirak yapısının etkisi oldu. Özkaynak büyüklüğü yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaşan OYAK Grup Sigorta, bireysel müşterilere sunulan hizmetlerin yanında yerel ve uluslararası kurumsal müşterilerine sunduğu çözüm hizmetlerini arttırırken, OYAK Portföy’ün yönettiği portföy büyüklüğü de 18 milyar TL’ye ulaştı, kârlılığı ise 4,9 kat arttı.