Oyak Yatırım, Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Oyak Yatırım, uzaktan müşteri ediniminde Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) açıkladığı verilere göre, hesap açmak için uzaktan yapılan başvuruların ortalama yüzde 45'i başarılı olurken, Oyak Yatırım'da bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Oyak Yatırım Nisan 2022'de dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs ile iş birliğine giderek, yatırım hesabı açmak isteyenlerin şubeye gitmesine ve sayfalarca sözleşme imzalamasına gerek kalmadan hesap açabilmelerine ve Oyak Yatırım müşterisi olmalarına imkan sağlamaya başlamıştı.

Oyak Yatırım hesabı, internet sitesi üzerinden başvuru süreci tamamlanıp Pratik Hesap uygulaması indirildikten sonra dijital kimlik doğrulama ile hızla açılabiliyor.

“Hata oranını neredeyse sıfıra indirebiliyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, teknolojiyi etkin kullanarak müşterilerinin yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi. Ünal, “Dijital kimlik doğrulama alanında lider şirketlerden OCR Labs'ın çözümleri sayesinde Oyak Yatırım hesabı açmak isteyen kullanıcılarımızı şubeye çağırmadan ve pek çok belgeyi imzalatmadan Pratik Hesap mobil uygulaması üzerinden doğrulayabiliyoruz. Ayrıca, kısa süren bir görüşmeyle tüm kontrolleri yapıp müşterilerimize üstün bir deneyim sunabiliyoruz. Bu yolla alternatif dağıtım kanallarımızdaki yükü azaltırken, hata oranını da neredeyse sıfıra indirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Tüketiciler şirketlerden dijitalleşmelerini istiyor”

OCR Labs Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Russ Cohn ise şunları kaydetti: “Dünya artık dijitalleşiyor. Tüketiciler de şirketlerden dijitalleşmelerini ve işlemlerini dijital kanallar üzerinden en kolay şekilde yapabilmelerini sağlamalarını istiyor. Geliştirdiğimiz dijital kimlik doğrulama çözümleri sayesinde kullanıcılar, şubeye gitmeden işlemlerini halledebiliyor, kurumlar da potansiyel müşterilerin kimlik doğrulama süreçlerini yüzde 100'e yakın bir doğruluk oranıyla tamamlayabiliyor. Çözümlerimizi Türkiye'deki şirketlere sunmamızda çok önemli rol oynayan Oyak Yatırım'ın çözümlerimizi kullanarak başvuruları yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuçlandırmasından büyük mutluluk duyuyoruz."