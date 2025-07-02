  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandı
Takip Et

OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Zekai Aksakallı, OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandı
Takip Et

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

Zekia Aksakallı kimdir?

1977 yılında Erzurum Lisesi’nde okurken takım halinde önce Türkiye şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya’da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. Liseden mezun olduktan sonra girdiği Kara Harp okulundan 1984 yılında tank teğmen olarak Türk Silahlı kuvvetler safına katıldı.

Türk Silahlı kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde görev yaptıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında Tank Kurmay Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti.

2013 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığını darbecilerden kurtarmakta büyük rol oynadı.

Zekai Aksakallı, Nursel Aksakallı ile evlidir ve iki çocuğu vardır.

Zekai Aksakallı, 2016 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonunda korgeneralliğe terfi etti. 20 Ağustos 2017 tarihinde Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu.

23 Temmuz 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, “2. Kolordu komutanı” görevinden kadrosuzluk sebebiyle emekli edildi.

Yenidoğan Çetesi davasında 3 hemşire tahliye edildiYenidoğan Çetesi davasında 3 hemşire tahliye edildiGündem

 

Özel: Çalık'ın sağlığını da durumunu da hiç iyi görmedimÖzel: Çalık'ın sağlığını da durumunu da hiç iyi görmedimGündem

 

 

Şirket Haberleri
AJet, 1 Ağustos'tan itibaren Cenevre uçuşlarına başlıyor
AJet, 1 Ağustos'tan itibaren Cenevre uçuşlarına başlıyor
“Dijitalde Güvendeyim” projesiyle Visa, dijital dolandırıcılığa karşı harekete geçti
“Dijitalde Güvendeyim” projesiyle Visa, dijital dolandırıcılığa karşı harekete geçti
Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek
Migros’tan yerli patatese ve sürdürülebilir üretime destek
Hepsiburada, 2025’in ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı
Hepsiburada, 2025’in ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı
Üretimde ve iç pazarda lider olan Şenpiliç, ihracat pazarlarında da en büyük ilk 3 arasında
Üretimde ve iç pazarda lider olan Şenpiliç, ihracat pazarlarında da en büyük ilk 3 arasında
VakıfBank Kültür Yayınları’nın lezzet dolu kitabı “Peynir” dünyanın en iyisi seçildi
VakıfBank Kültür Yayınları’nın lezzet dolu kitabı “Peynir” dünyanın en iyisi seçildi