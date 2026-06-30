OYAK'ın Hektaş hisse satışı tamamlandı

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) tarafından 29 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılan satışın takasının tamamlanması hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK") tarafından iletilen açıklamada; 11 Mayıs 2026, 23 Haziran 2026, 24 Haziran 2026 ve 25 Haziran 2026 tarihli açıklamalar uyarınca, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin ("Hektaş" veya "Şirket") çıkarılmış sermayesinin yüzde 8,5’ine tekabül eden 716.550.000 adet payının nitelikli yatırımcılara satışına ("İşlem") ilişkin takasın bugün itibarıyla tamamlandığı duyuruldu.