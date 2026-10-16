OYAK'ın Hektaş'taki payı yüzde 50'yi aştı

Hektaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesi tahsisli sermaye artırımı yoluyla 702 milyon 64 bin 896,76 TL artırılarak 8 milyar 430 milyon TL'den 9 milyar 132 milyon 64 bin 896,76 TL'ye çıkarıldı.

Sermaye artırımı sonucunda OYAK'ın Hektaş sermayesindeki paylarının nominal tutarı 3 milyar 950 milyon 848 bin 975,06 TL'den 4 milyar 652 milyon 913 bin 871,82 TL'ye yükseldi. Böylece kurumun oy hakkı oranı yüzde 46,87'den yüzde 50,95'e ulaştı.

Pay alım teklifi yükümlülüğü doğmadığı değerlendirildi

OYAK tarafından yapılan açıklamada, Hektaş'taki oy hakkı oranının yeniden yüzde 50'nin üzerine çıkması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığının değerlendirildiği belirtildi.