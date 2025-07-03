Oyman Makine, Arsin OSB altyapı çalışmasına destek oldu

Gıda üretim endüstrinde faaliyet gösteren ve üretimleri ile iç ve dış pazara hitap eden Oyman Makina, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan “İçme ve Kullanma Suyu Projesi” kapsamındaki yenileme çalışmalarına destek verdi.

Faaliyet gösterdiği sektörde Oyman markası adı altında anahtar teslim fındık entegre tesisleri ve fındık kırma sistemleri başta olmak üzere kuruyemiş ve çeşitli meyveler için işleme makinaları üretimi gerçekleştiren Trabzon’un köklü firmalarından Oyman Makine, tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği makinalarla Organize Sanayi Bölgesinde devam eden altyapı su hatlarının modernizasyon çalışmalarına teknik katkı sağladı.

Şirketin verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söyleyen Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, yerli teknolojinin sahadaki etkinliğini gözler önüne seren ve bölgenin gelişimine çok değerli katkılar sunan Oyman Makine yönetimine teşekkür etti.