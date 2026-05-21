Oyun dünyasında tarihi sarsıntı: Ubisoft milyarlık rekor zararla küçülme dönemine girdi

Dünyanın en köklü oyun serilerine imza atan Fransa merkezli eğlence devi Ubisoft, finansal tarihinin en ağır kriz dalgasıyla mücadele ediyor. Şirketin açıkladığı resmi finansal tablolara göre, mart ayı itibarıyla tamamlanan mali yılda ulaşılan 1,3 milyar Euro düzeyindeki faaliyet zararı, şirket yönetimi tarafından da kurumsal bir rekor olarak onaylanmış durumda. Yeni projelerin oyuncu kitlesi tarafından beklenen ilgiyi görmemesi, ertelemeler ve dijital mağaza gelirlerindeki daralma, net rezervasyonların yüzde 17,4 oranında eriyerek 1,53 milyar Euro seviyesine çakılmasına yol açtı. Yaşanan bu finansal darbe, teknoloji borsalarında da sert karşılık bulurken, yönetim katının önümüzdeki süreç için çizdiği projeksiyonlar sektördeki daralmanın bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.

Geçiş döneminde kemer sıkma ve iş gücü kesintileri

Mali yapıyı yeniden sürdürülebilir bir çizgiye çekmek isteyen Ubisoft, operasyonel modelinde çok katı bir tasarruf programını hayata geçirmek durumunda kaldı. Şirket, bütçe yükünü hafifletmek adına geride kalan bir yıllık süreçte dünya genelindeki ekiplerinden yaklaşık 1.200 çalışanın işine son vererek toplam istihdam hacmini 16 bin 600 seviyesine kadar düşürdü. Stüdyo yapılanmalarında optimizasyona gidilirken, geliştirme aşamasında olan yedi farklı projenin de üretimi tamamen durdurularak iptal edildi. Sabit maliyetleri milyar Euro seviyesinin altına düşürmeyi hedefleyen bu stratejik küçülme adımları, şirketin yaratıcı odak noktalarını da tamamen köklü ve güvenli markalarına kaydırmasını zorunlu kılıyor.

Gelecek dönem beklentileri ve nakit akışı üzerindeki baskılar

Şirket yönetiminin gelecek mali yıla yönelik paylaştığı tahminler, pazarın tam bir geçiş ve yapılanma yılından geçeceğini doğruluyor. Yeni dönemde oyun çıkış takviminin zayıf kalacak olması nedeniyle satış gelirlerinde yüzde 8 ila 9 bandında yeni bir düşüşün kaçınılmaz olduğu öngörülürken, operasyonların yürütülmesi için 500 milyon Euro seviyesine kadar serbest nakit tüketimi gerçekleşebileceği uyarısı yapıldı. Şirket bu süreçte, nakit rezervlerini korumak ve borç vadelerini uzatabilmek adına finansör gruplarla yeniden yapılandırma görüşmelerini sürdürüyor.

Güçlü markalarla uzun vadeli geri dönüş planı

Tüm bu kısa vadeli finansal sıkışıklığa rağmen, şirketin uzun vadeli büyüme vizyonunda amiral gemisi olarak kabul edilen markalara tam odaklanma stratejisi izleniyor. Ubisoft, popüler bir yapımının yeniden canlandırılması projesiyle yaz döneminde piyasaya güçlü bir giriş yapmayı hedeflerken, finansal ortaklıklar ve yönetim kadrosuna dahil edilen deneyimli danışmanlarla operasyonel vizyonunu tazelemeyi amaçlıyor. Şirket, maliyet azaltma hedeflerinin tamamlanması ve en güçlü markalarının yeni büyük halkalarının pazara sunulmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda yeniden kalıcı olarak karlılık bölgesine geçmeyi ve pozitif nakit akışı üretmeyi hedefliyor.