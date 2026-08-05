Oyun dünyasında yeni dönem: Electronic Arts 55 milyar dolara Suudi Arabistan’a satıldı

Halka açık şirket statüsünü sonlandıran Electronic Arts, uzun süredir konuşulan milyar dolarlık devir sürecini resmen noktaladı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) öncülüğündeki dev yatırım konsorsiyumu, Silver Lake ve Affinity Partners gibi güçlü ortaklarla birlikte EA'in yeni sahibi oldu. Bu operasyonun ardından şirketin yönetimsel ve mali kontrol mekanizması neredeyse tamamen PIF’in eline geçmiş durumda.

Finans tarihine geçen devasa borç yükü

Piyasa analistlerinin dikkatini çeken en çarpıcı detay ise 55 milyar dolarlık faturanın ödenme şekli oldu. Anlaşmanın 20 milyar dolara yakın bir bölümü doğrudan borçlanma ve kaldıraç yöntemleriyle fonlandı. Eğlence ve teknoloji sektörünün şimdiye kadar gördüğü en büyük borç destekli devralmalardan biri olan bu hamle, yeni yönetimin omuzlarına ciddi bir ticari sorumluluk yüklüyor. Bu büyüklükte bir borç yükü ve sermaye yapılanması, şirketin üretim politikalarında radikal değişiklikleri beraberinde getirecek. EA’in önümüzdeki süreçte deneysel, bağımsız veya yüksek risk taşıyan yeni fikirlere kapıyı kapatması bekleniyor. Bunun yerine Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL ve The Sims gibi her yıl milyarlarca dolar nakit akışı sağlayan garanti markalara tam ağırlık verilecek. Sektördeki sert rekabet ortamında benzer bir "risksiz büyük marka" stratejisini halihazırda Xbox ve Ubisoft gibi devler de aktif olarak uyguluyor.

Yönetim katından çalışanlara ilk mesaj

Büyük hisse devrinin resmiyet kazanmasının ardından EA CEO'su Andrew Wilson, şirket personeline gönderdiği kurum içi mektupla yeni stratejinin sinyallerini verdi. Şirket için yepyeni ve çok daha dinamik bir çağın başladığını söyleyen Wilson, önlerindeki finansal gücü ve küresel pazarı büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Deneyimli yönetici, hedeflere ulaşmak için ekiplerin maksimum üretkenlik moduna geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

EA'in Suudi Arabistan kontrolüne geçişi, oyun sektöründe son yıllarda yaşanan devasa tekelleşme dalgasının son halkası oldu. Daha önce Microsoft’un Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara bünyesine katması ve ZeniMax medyasını satın almasıyla hız kazanan bu yarış, Take-Two’nun mobil oyun devi Zynga için ödediği 12,7 milyar dolarla devam etmişti. EA'in de özel sektöre çekilmesiyle birlikte oyun endüstrisindeki bağımsız devlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı.