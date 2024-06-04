Oyun girişimcisi kadınlar İzmir’de bir araya geldi

İZMİR / EKONOMİ

Katılımcılar etkinlikte sektörün deneyimli profesyonellerinden oyun geliştirmeye dair yeni bilgiler öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldular. Etkinlik Women In Games Kurucusu ve Recontact Games kurucu ortağı Simay Dinç ve Originn Creative Hub kurucu ortağı Esra Gönen’in açılış konuşmalarıyla başladı. KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan’ın Avrupa İşletmeler Ağı ve KOSGEB’in girişimci desteklerini içeren keynote konuşması ile devam eden program Halkbank Kadın Girişimci Bölümü Müdürü Yasemin Dayı’nın girişimci destekleri başlığındaki konuşması ile sürdü.

Oyun girişimcilik ekosisteminden Mobge Games kurucu ortağı Özgür Taşkın, Easy Clap Games kurucu ortağı Ece Seyrek ve Ela Game Studio kurucu ortağı Murat Alagöz gibi isimleri bir araya getiren “Oyun Sektöründe Girişimci Olmak” isimli panelde ise katılımcılar girişimcilere oyun girişimciliğe dair soru sorma ve yönlendirme alma fırsatı buldu.

Her çalışma grubundan günün sonunda alınan sloganlar ile oluşturulan manifesto ile tamamlanan etkinliğin devamının geleceğini aktaran Simay Dinç, “Oyununun kültür oluşumundaki önemine dikkat çekerken, yenilikçi sanat eserleri üretebilme potansiyeline sahip yaratıcı endustrinin en değerli alanlarından biri olan oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere özgün olun ve disiplinlerarası çalışmaya açık olun” diye konuştu.