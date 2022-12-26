Oyuncak sektörünün devleri yerli üreticilerle buluşacak

Türkiye’de oyun sektörünün büyüklüğü 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldi. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık, oyuncak sektörünün Türkiye’deki en büyük ve en kapsamlı uluslararası buluşması için hazırlıklarını hızlandırdı.

Sektörde yeni trendlerin belirlendiği uluslararası eğlence-etkinlik, park-rekreasyon fuarı ATRAX, 10’uncusunu Tureks Uluslararası Fuarcılık iş birliğinde 12-14 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyecek.

Fuar, eğlence sektörünün devleri ile yerli üreticileri bir araya getirerek sektörün küresel ticari faaliyetlerine kılavuzluk etmeyi sürdürecek.

Oyunun eğlencesi kadar sorumluluklarına da değinilecek

Fuarın ikinci gününde de paneller devam ederken “Kamusal Alanlarda Çocuğun Oyun Oynama Hakkı” başlığı altında üretenler, işletenler, hizmet sağlayıcılar için 'temel sorumluluklar' konulu düzenlenecek konferans ise İPAR( Macera ve Oyun Parkları Derneği) tarafından saat 14.30’da dinleyicileriyle buluşturulacak.

TMMOB Peyzaj Mimarları üOdası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu panelin ana konuşmacıları arasında yer alacak.

"Oyunu yeniden düzenliyoruz"

ATRAX Organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, "2023’te 10’uncusunu düzenleyeceğimiz fuar aracılığıyla küresel oyuncak sektörünün devlerini yerli üreticilerimizle buluşturacağız. Hem çok mutluyuz hem de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Her yıl bir önceki fuarımızdan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu yıl da mottomuzu “Büyük Oynuyoruz” olarak belirledik. Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Biz de Türkiye’nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen üreticilerimizle yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan üreticilerimiz için büyük fırsatlar sunacağımız fuarımızla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye bu konuda iyi bir üretici. Yerli üretici sayımız oldukça fazla. Yurt dışından da talepler yüksek. Geleceği doğru inşa edebilmek için, biz de işimizi yeniliyoruz. Yeni yılda büyük işler için bir araya gelmeye hazırlanıyoruz. Hep birlikte oyunu yeniden düzenliyoruz ve büyük oynuyoruz" İfadelerini kullandı.