Oyunlaştırma ile sosyal etki: Startgate’ten uluslararası gençlik projesi

StartGate Tekmer’in koordinasyonunda ve Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren INNOX Technology Centre ortaklığıyla hayata geçirilen “Gamification Academy for Mastering Youth (Gençlerin Oyunlaştırma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Akademi)” başlıklı ErasmusPlus KA210 VET Projesi başarıyla tamamlandı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan gençleri bir araya getiren proje kapsamında, Wefi Games eğitmenleri tarafından verilen oyunlaştırma temelli eğitimler ve uluslararası bir bootcamp gerçekleştirildi.

Proje çağrısı kapsamında Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan 150’nin üzerinde başvuru alındı. Değerlendirme süreci sonucunda seçilen 100 katılımcı, Kasım 2025 tarihinde başlayan çevrim içi eğitim programına dahil edildi. Dokuz hafta süren bu süreçte katılımcılar; oyunlaştırma temelli tasarım, kullanıcı deneyimi, etki odaklı proje geliştirme, hikaye anlatıcılığı, iletişim ve sunum teknikleri ve dijital uygulama alanlarında yapılandırılmış bir müfredatla desteklendi.

StartGate Tekmer Erasmus Projesi Direktörü Dr. Arzu Aydın, Gamification Academy for Mastering Youth için; “Projeyle; gençlerin dijital yetkinliklerini, sürdürülebilir kalkınma bilincini ve etki odaklı düşünme becerilerini güçlendirerek somut ve ölçülebilir sosyal etki üreten aktörler olarak konumlanmalarını hedefledik. Bunu gerçekleştirirken her iki ülke gençlerini uluslararası deneyim kazanması için bir araya getirdik ve bu süreçte oluşan uluslararası bağların, gençlerin proje geliştirme ve hayata geçirme yetkinliğini destekleyen kalıcı bir iş birliği ekosistemine de dönüşmesini amaçlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Bootcamp ile uygulama odaklı deneyim

Çevrim içi eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençler arasından yapılan performans değerlendirmesi sonucunda 7 katılımcı, Kuzey Makedonya’da düzenlenen fiziksel eğitim kampına katılmaya hak kazandı.

INNOX CEO’su Dr. Abil Baush ise 9 Şubat 2025 tarihinde INNOX Technology Centre ev sahipliğinde başlayan ve 1 hafta süren bootcamp hakkında şu bilgileri paylaştı; “Bootcamp, Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan gelen toplam 30 katılımcının yer aldığı 7 uluslararası takım ile gerçekleştirildi. Bootcamp süresince katılımcılar; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında, oyunlaştırma temelli, uygulanabilir ve etki odaklı proje fikirleri geliştirdi. Geliştirilen bu fikirlerin yaygınlaştırılması ve iki ülke gençlerinin kaynaşmasının sürmesi adına bootcamp sonrasında da iletişimin ve olası ortak çalışmaların devam etmesi hedefleniyor.”

Birinci seçilen proje şehirlerin altyapı ve çevresel sorunlarına çözüm getiriyor

Bootcamp sonunda yapılan değerlendirmede, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar hedefi doğrultusunda geliştirilen “Uluslararası Şehirlerin Canlandırılması (ICR)” projesi birinciliğe layık görüldü. Proje; Şeyma Altıparmak, Besnik Emini, Shuajb Rexhepi, Nuredin Osmani ve Çlirim Iseni tarafından geliştirildi.

ICR projesi; şehirlerdeki altyapı ve çevresel sorunların, vatandaş katılımını merkeze alan oyunlaştırılmış bir modelle görünür kılınmasını ve çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Belediyeler, özel sektör ve vatandaşlar arasında çok paydaşlı, ölçülebilir ve uygulanabilir bir iş birliği modeli sunan proje; gençlerin aktif vatandaşlık ve sürdürülebilirlik alanlarında oyunlaştırma yoluyla güçlü bir etki yaratabileceğini ortaya koyan uluslararası bir örnek olarak öne çıkıyor.