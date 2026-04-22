ÖZ-KA ve EB Park İnşaat'tan Çamlıca’da 60 milyon dolarlık lüks konut projesi

Toplam 7 bloktan oluşan projede 84 bağımsız bölüm yer alıyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik sosyal tesis alanının bulunduğu projede farklı büyüklüklerde konut tipleri tasarlandı. Buna göre projede 696 metrekare büyüklüğünde 7+2 çatı dubleksleri, 371 metrekarelik 4,5+1 daireler ile 287 ila 359 metrekare arasında değişen 4+1 bahçe dubleksleri bulunuyor. Projede tüm daire tiplerinde benzer kalite standardının uygulandığı belirtiliyor.

İç mekânlarda uluslararası markaların tercih edildiği projede mutfak, banyo ve zemin uygulamalarında üst segment ürünler kullanıldı. Teknik donanım tarafında ise yerden ısıtma sistemi, merkezi iklimlendirme çözümleri, akıllı sensör sistemleri ve kesintisiz enerji altyapısı gibi unsurların projeye entegre edildiği ifade ediliyor.

Deprem güvenliği açısından proje, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği esas alınarak tasarlandı. Yapıda C40 sınıfı beton ve B500C donatı kullanılırken, bina önem katsayısının 1,5 olarak belirlendiği ve hedef performans seviyesinin deprem sonrası “hemen kullanım” olduğu aktarıldı. Projenin kurucusu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Hidayet Özdemir, akademik birikimini bu özel projeye yansıttı.

1994 yılında kurulan ÖZ-KA İnşaat’ın üst segment konut üretiminde faaliyet gösterdiği, EB Park İnşaat’ın ise Anadolu Yakası’ndaki projelerde deneyim sahibi.

Boğaz manzarası ve yeşil alanlarıyla bilinen Çamlıca’da konumlanan projenin inşaatına Mayıs 2023’te başlandı. Projenin Aralık 2026’da tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.