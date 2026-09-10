Özak GYO ile Marriott International yeni otel projesi için anlaştı

Özak Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, Marriott International'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk lüks her şey dahil resort oteli olacak tesis, markanın yaklaşımını Kemer'e taşıyacak.

Proje, Özak Gayrimenkul'ün turizm alanındaki deneyimi ve proje geliştirme yetkinliğini The Ritz-Carlton'ın hizmet anlayışı ve zarif tasarım yaklaşımıyla buluşturacak.

Kapılarını 2028 yılında açması planlanan otelin Kemer'e lüks konaklamada uluslararası ziyaretçi kitlesi kazandırması hedefleniyor. 141 oda ve süitten oluşacak tesisteki konaklama seçenekleri arasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak üzere tasarlanan 1, 2, 3, 4 ve 5 yatak odalı villalardan oluşan bir koleksiyon da yer alacak.

Tesisin her şey dahil konsepti kapsamında zengin gastronomi deneyimi sunması planlanıyor. Her yaştan misafire hitap edecek olanaklar arasında son teknolojiyle donatılmış fitness merkezi, çeşitli kapalı ve açık yüzme havuzları, iyi yaşam odaklı kapsamlı spa, çocuk kulübü ve tenis ile padel kortlarını içeren bir spor merkezi bulunacak.

Planlanan geniş kapalı ve açık etkinlik alanları ise eğlence organizasyonları, kutlamalar, inziva programları ve sosyal buluşmalar için özgün bir ortam sağlayacak.

"Proje, uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, turizmi uzun vadeli büyüme vizyonlarının stratejik alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Akbalık, 2004'te Ela Excellence Resort Belek ile başlayan turizm yolculuklarında edindikleri deneyimi, proje geliştirme yetkinliğini, konut projelerinde yakaladıkları ivmeyi ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde edindikleri konumu, Ela Hospitality'nin otel işletmeciliği uzmanlığıyla birleştirdiklerini aktardı.

Projelerini misafirlerin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak şekillendirdiklerini aktaran Özak, şunları kaydetti:

"The Ritz-Carlton, Kemer ile bu birikimimizi lüks konaklamada yeni bir segmente taşıyor, projenin özgün konumuyla uyumlu, güçlü bir resort konsepti ve farklı bir tatil deneyimi oluşturuyoruz. Bu yenilikçi turizm yaklaşımımız ile Kemer'i daha önce ziyaret etmeyen, lüks konaklamada en üst düzey hizmet ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan uluslararası misafirlerin beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Böylece Kemer'e yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırırken, Türkiye'nin lüks turizmdeki rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Projenin uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu aktaran Akbalık, gelecek dönemde yeni vizyon ve yaklaşımla turizm alanında hayata geçirecekleri yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını ifade etti.

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Neal Jones da The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive için imzaladıkları anlaşmanın, Marriott'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki gözde tatil destinasyonlarında lüks portföyünü genişletmeye yönelik süregelen odağını yansıttığını belirtti.

Jones, "Proje, lüks resort segmentindeki dönüşümü yansıtırken, misafirlerin giderek daha fazla talep ettiği ve The Ritz-Carlton ile özdeşleşen ayrıcalıklı hizmet, rafine tasarım ve kişiselleştirilmiş deneyimleri bütünsel bir her şey dahil resort anlayışıyla bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.