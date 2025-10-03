Özakksev Vakfı’ndan sağlığa kalıcı katkı: Özak aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık katılım sağladı.

Yeni Aile Sağlığı Merkezi, mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine daha erişilebilir ve nitelikli şekilde ulaşmasını sağlayacak. ÖzakKSev Vakfı’nın Aile Sağlığı Merkezi projesi, sağlık alanında sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretme hedefiyle hayata geçirilen birçok sosyal yatırımın önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Yeni aile sağlık merkezi modern mimarisi ile dikkat çekti

Merkezin mimarisi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Modern, ferah ve kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çeken yeni sağlık merkezi hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla inşa edildi. Yetkililer, Int-Er Yapı ve Özak GYO ortaklığıyla yapılan merkezin mimarisinin bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek yeni aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacağını belirtti.

Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Özak Global Holding olarak, her zaman ‘yaşama değer katmayı’ işimizin özünde gördük. Sadece inşaat, turizm ya da gayrimenkulde değil; topluma fayda sağlayacak, insanımıza dokunacak projelerle de değer yaratmayı kendimize bir görev bildik. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, bu anlayışımızın en somut örneklerinden biridir. Sağlık, her bireyin ve her ailenin en temel hakkıdır. Bu merkez, bölge halkı için nitelikli sağlık hizmetine erişimin güvenli bir kapısı olacak.”

"İstanbul'da aile sağlığı merkezleri sayısının artırmaya devam ediyoruz"

İstanbul Valisi açılışta yaptığı konuşmada sağlık merkezlerinde birçok tedavinin yapılabileceğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Nüfusun yaşlanmasıyla aile sağlığı merkezlerinin önemi artıyor. Aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların hastanelerde uzun süre beklememeleri ve farklı randevu sistemleri ile uğraşmamaları için aile hekimlerine randevu yapma imkanı sağlanıyor. Bu doğrultuda İstanbul'da aile sağlığı merkezleri sayısının artırmaya devam ediyoruz. Bugün 1105'inci aile sağlığı merkezimizi hizmete açıyoruz. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden başta Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ve ÖzakKSev Vakfı olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.”

ÖzakKSev Vakfı, eğitimden sağlığa, çevreden kültüre kadar birçok alanda toplumsal gelişimi destekleyen projeler üretmeye devam ediyor. Açılışı gerçekleştirilen Özak Aile Sağlığı Merkezi, bu vizyonun sağlık alanındaki güçlü bir örneği olarak konumlanıyor.