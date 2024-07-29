‘Ozan’ savunma sanayisine güç katacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin adının yaşatılması amacıyla tasarlanıp Türk Silahlı Kuvvetler envanterine giren ‘Ozan’ metal mayın dedektörü 3. paket projesi ilk lehim töreni ERBAB’ın üretim tesislerinde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan ERBAB Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, “Ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek, teknoloji üretimindeki yerini pekiştirecek ve milli gururumuzu yükseltecektir. Bu projenin hayata geçirilmesinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin savunma sanayinde yeni başarılara imza atacağına inancım tamdır. Ayrıca Bursa ekonomisi için katkı sağlayacak olmak da bizler açısından önemlidir” dedi.

TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Hakkı Murat “İdari ve teknik olarak riskli, zorlu bir yolun sonunda teknolojik olarak, kurtaracağı canlar olarak kıymeti paha biçilemez bir projeyi gerçekleştirdik. Bu ürünün daha da yaygınlaşması, envantere girmesi bizler için daha da motive edici olacaktır” derken

Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harp Daire Başkanı Sami Ulukavak “Silah teknolojisini yerli yapmak ülke ekonomisine ciddi katkı veriyor. Bursa ekonomisi kazanıyor, ülke ekonomisi kazanıyor. Dışarıya harcayacağımız parayı ülkemizde değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.